Onde assistir a Corinthians x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (29), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Buscando manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão feminino, o Corinthians está na liderança, com nove pontos. Até o momento, a equipe venceu o Grêmio por 3 a 0, o América-MG por 4 a 1 e o Flamengo por 3 a 2.

Do outro lado, o Internacional está na lanterna do torneio nacional, com apenas dois pontos conquistados. Até o momento, as Coloradas empataram com o América-MG e com o Fluminense por 1 a 1, além da derrota para o Cruzeiro por 3 a 1 na última rodada.

