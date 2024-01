Onde assistir a Corinthians x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copinha

Equipes decidem o título nesta quinta-feira (25), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Cruzeiro decidem o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view e Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Com 10 títulos, o Corinthians é o maior campeão da Copinha e agora tem a chance de adicionar mais um troféu à sua coleção. O Timãozinho conquistou a classificação para a final após eliminar o Novorizontino por 3 a 0 na semifinal. Até aqui, a equipe registra oito vitórias e 100% de aproveitamento no torneio.

Do outro lado, o Cruzeiro retorna à final da Copinha após 17 anos. Em 2007, a equipe mineira conquistou o troféu ao vencer o São Paulo nos pênaltis. Agora, em 2024, a Raposa chega à decisão após superar o Flamengo por 2 a 1 na semifinal. Antes, eliminou o Coritiba por 1 a 0, o Santos por 3 a 0, a Portuguesa por 1 a 0 e o Madureira por 1 a 0 nas fases eliminatórias. Na fase de grupos, liderou o Grupo 28 com sete pontos.

