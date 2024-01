Onde será disputada a final da Copinha 2024?

Decisão entre Corinthians e Cruzeiro já tem local definido; Pacaembu foi vetado por atraso na entrega das obras

Como um competente e tradicional torneio de curta duração, a edição de 2024 da Copa São Paulo de Futebol Júnior já tem Corinthians e Cruzeiro definidos como os finalistas. Devido à melhor performance, a Neo Química Arena, casa do Timão, foi selecionada pela Federação Paulista de Futebol como o palco da decisão e sediará a final da Copinha pela primeira vez na história.

Além de carregar consigo o prestígio do nome da cidade e do estado de São Paulo, a competição reserva sua decisão para o dia 25 de janeiro, como uma forma de prestar homenagem à data de aniversário da capital paulista. Confira todos os detalhes acerca da escolha do estádio para a decisão deste ano.