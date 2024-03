Onde assistir a Botafogo x Real Brasília ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Jogo da quarta rodada do Brasileirão feminino acontece no Nilton Santos; veja quando é, onde assistir e todos os detalhes

O Botafogo recebe o Real Brasília no Estádio Nilton Santos para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo acontece nesta quinta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), e conta com transmissão ao vivo oficial do canal Botafogo TV, no Youtube (clique aqui e confira a programação completa).

Atual nono colocado da tabela do Brasileirão, o Botafogo teve três resultados diferentes no torneio até aqui, empatando na estreia com a Ferroviária, perdendo para o Grêmio na segunda rodada e vencendo o Palmeiras fora de casa no último domingo. A equipe foi campeã da Copa Rio Feminina finalizada em março, terminando com um desempenho de cinco triunfos em seis partidas disputadas.

Enquanto isso, o Real Brasília tem a mesma pontuação que o Fogo, mas, no momento, ocupa a 11ª posição. Seguiu um caminho praticamente igual ao do rival, empatando na estreia, perdendo no segundo jogo e desencantando no último, contra o Avaí Kindermann, vencendo por 1 a 0. O desempenho do clube na primeira competição do ano foi abaixo do esperado, tendo perdido nas quartas de final da Supercopa do Brasil para o Cruzeiro, e esperam dar a volta por cima no Brasileiro.

