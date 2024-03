Onde assistir a Avaí Kindermann x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), pela quarta rodada do Brasileirão feminino; confira como acompanhar e mais informações sobre o jogo

Avaí Kindermann e América-MG entram em campo na tarde desta quarta-feira (27), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Salézio Kindermann, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não terá transmissão na TV ou streaming, mas será exibida pelo canal Coelho TV, canal oficial do América-MG, no YouTube. (veja a programação completa aqui).

O Avaí Kindermann busca sua primeira vitória na competição. A equipe estreou com empate no Campeonato Brasileiro diante do RB Bragantino. Em seguida, sofreu uma goleada do São Paulo, fora de casa, por 4 a 0 e perdeu na terceira rodada para o Real Brasília. Com apenas um ponto conquistado em três rodadas, o plantel de Carine Bosetti precisa começar a vencer para se livrar da zona do rebaixamento.

Do outro lado, o América-MG chega de vitória diante do Santos, por 2 a 0. Nesta edição, a equipe acumula um empate diante do Internacional, na estreia, e uma derrota para o Corinthians, por 4 a 1.

