Onde assistir a Atlético-MG x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (29), no Estádio Castor Cifuentes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Galo TV no YouTube (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão feminino, o Atlético-MG busca não só os primeiros pontos como também a primeira vitória no torneio. Até o momento, as Vingadoras foram derrotadas pelo Fluminense por 3 a 0, pelo Santos por 3 a 1 e pelo RB Bragantino por 2 a 1.

Do outro lado, o Flamengo também vive a mesma situação que o rival. Sem pontuar no Brasileirão feminino, a equipe carioca foi derrotada pelo Palmeiras por 3 a 2, pelo Cruzeiro por 2 a 1 e pelo Corinthians por 3 a 2.

Mais artigos abaixo