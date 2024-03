Onde assistir a Al Ittihad x Al Fayha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita

Clubes se enfrentam pela 25ª rodada da Saudi Pro League; veja como acompanhar na TV e na internet

Al Ittihad e Al Fayha entram em campo nesta sexta-feira (29), às 16h (horário de Brasília), no Prince Abdullah Al Faisal Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A partida não terá transmissão oficial no Brasil (veja a programação completa aqui).

Com as chances de título de bem distantes, o Al Ittihad tenta se aproximar do G-3 (hoje está a quatro pontos terceiro colocado Al Ahli) em busca de uma vaga na próxima Champions League da Ásia. Com cinco vitórias nas últimas seis rodadas, o time chega com um bom embalo para o duelo e pode contar com o retorno de Karim Benzema, que voltou aos treinos após se recuperar de uma lesão na região lombar.

Fazendo boa campanha no campeonato (oitava colocação com 32 pontos), o Al Fayha também vem em bom momento. São quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas para o time que jogou na elite saudita pela primeira vez em 2017. Após cumprir suspensão de três jogos por um cartão vermelho, o zagueiro Al-Shuwaish volta a ficar disponível.

