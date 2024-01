Onde assistir a Wolverhampton x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1) pela 22ª rodada da competição nacional; veja como acompanhar na TV e internet

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam na tarde desta quinta-feira (1), às 17h15 (horário de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton - Inglaterra, pela 22ª rodada da Premier League. A partida será transmitida pela ESPN , na TV fechada, e Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O jogo coloca frente a frente duas equipes que tentam se encontrar no campeonato, com campanhas de meio de tabela. Os donos da casa ocupam a 11ª posição e 29 pontos, enquanto os Red Devils estão em oitavo e 32 pontos.

Na última rodada, ambos ficaram no empate, os Lobos visitaram o Brighton e ficaram no zero a zero e o Manchester em um jogaço de quatro gols, terminou no 2 a 2 contra o Tottenham, em Old Trafford.

No histórico de confrontos, são 112 partidas disputadas, com grande vantagem para o United na série, sendo 55 vitórias contra 37 derrotas, além de outros 20 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o Diabos Vermelhos balançando as redes 186 vezes e o Wolves anotando 151.