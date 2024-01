Onde assistir a Nottingham Forest e Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30) pela 22ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham - Inglaterra, pela 22ª rodada da Premier League. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O jogo coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na tabela. Os Gunners buscam a ponta tabela, atualmente em terceiro lugar e 43 pontos, por outro lado, o Forest é o décimo sexto e briga para não entrar na zona do rebaixamento, com 20 pontos e quatro acima do Luton Town, primeiro do Z4.

Na última rodada, os donos da casa visitaram o Bristol e ficaram no zero a zero, enquanto o Arsenal aplicou uma verdadeira goleada de 5 a 0, em casa, sobre o Crystal Palace.

No histórico de confrontos, foram 104 partidas disputadas, com grande vantagem para o Arsenal na série, sendo 53 vitórias contra 29 derrotas, além de outros 22 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o time de Londres balançando as redes 167 vezes e a equipe de Nottingham anotando 111.