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Omar Artan... Quando a provação se transforma na maior dádiva

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A UEFA concede ao árbitro somali uma indenização generosa

Omar Artan não perdeu nenhuma partida em campo, não foi reprovado em nenhum teste físico e não foi desclassificado pela FIFA por causa de um erro de arbitragem.

Acontece que o sonho pelo qual ele esperou tantos anos acabou em um balcão no aeroporto de Miami.

Lá, o árbitro somali ficou parado segurando seu passaporte, seu visto e os sonhos de um país inteiro, antes de ser informado de que sua jornada para a Copa do Mundo de 2026 havia terminado antes mesmo de começar.

 Poucas horas depois, ele estava a bordo do avião de volta, deixando para trás o torneio pelo qual dedicou anos de sua vida para chegar.

Naquele momento, parecia que a mais bela história de sucesso que o futebol somali já conheceu havia se desfeito na porta de uma fronteira.

Mas o futebol, como sempre, reservava outro capítulo.

Poucos dias depois de se tornar um símbolo de privação e injustiça aos olhos de muitos, Omar Artan se viu diante de uma das maiores noites dofutebol europeu, após ser escolhido pela UEFA para arbitrar a Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, na cidade austríaca de Salzburgo.

De uma porta fechada na sua cara nos Estados Unidos a um pódio de honra que lhe abriu as portas do Velho Continente, nasceu uma das histórias humanas mais marcantes do mundo do futebol em 2026.

  • De Mogadíscio ao topo

    Omar Abdulqadir Artan nasceu em 1992 na capital da Somália, Mogadíscio.

    Em um país que costumava aparecer nos noticiários por causa de guerras e crises humanitárias mais do que nas páginas esportivas, o caminho para o estrelato internacional não estava pavimentado de rosas.

    Mas Artan escolheu um caminho diferente: enquanto gerações inteiras buscavam sobreviver em meio a circunstâncias complexas, o jovem somali perseguia um sonho que parecia inatingível: tornar-se um dos melhores árbitros de futebol do mundo.

    Sua jornada começou discretamente, antes de ele se juntar à lista de árbitros internacionais credenciados pela FIFA em 2018, dando início a uma ascensão excepcional no continente africano.

    Em poucos anos, tornou-se um rosto familiar nos maiores torneios continentais, apitando partidas em campeonatos juvenis e de seleções, antes de comandar a final da Copa Africana de Nações Sub-23 entre Egito e Marrocos.

    Em seguida, vieram suas participações na Liga dos Campeões da África, onde apitou partidas de clubes do porte do Al-Ahly, do Taraji e do Mamelodi Sundowns, provando a cada etapa que possui a personalidade e a experiência necessárias para os grandes jogos.

    Sua carreira atingiu um marco histórico quando se tornou o primeiro árbitro somali a arbitrar partidas na Copa Africana das Nações de 2024, na Costa do Marfim.

    Para a Somália, não se tratou apenas de uma nomeação arbitral.

    Foi, na verdade, um anúncio de que um país que há muito estava ausente do cenário futebolístico mundial passou a ter um representante entre os melhores árbitros do continente.

    As conquistas continuaram quando ele apitou a partida de volta da final da Liga dos Campeões de 2025 entre o Pyramids e o Mamelodi Sundowns, antes de ser coroado o melhor árbitro do continente em 2025.

    Naquele momento, parecia que o caminho estava aberto para o sonho maior: a Copa do Mundo.

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    O sonho de uma vida que parou no portão do aeroporto

    Quando a FIFA anunciou a escolha de Omar Artan para a lista de árbitros da Copa do Mundo de 2026, a Somália comemorou a notícia como se fosse uma conquista nacional.

    Um país que nunca havia se classificado para a Copa do Mundo finalmente encontrou seu lugar no torneio por meio de um de seus filhos.

    E Artan estava bem ciente da importância do momento.

    Participar da Copa do Mundo não é apenas uma etapa na carreira de qualquer árbitro, mas o topo da pirâmide que muitos passam a vida tentando alcançar.

    Mas o que parecia ser o início de um sonho histórico transformou-se repentinamente em um choque retumbante.

    Após sua chegada aos Estados Unidos, as autoridades americanas informaram-no de que ele não estava qualificado para entrar no país após os procedimentos de verificação de segurança.

    Não houve nenhum apito errado.

    Nem uma decisão arbitral que causasse polêmica.

    Nem uma avaliação técnica que destruiu seu sonho.

    Apenas uma decisão administrativa que encerrou a jornada antes mesmo de ela começar.

    Em poucas horas, Artan viu-se a deixar o território americano, enquanto os preparativos para a Copa do Mundo continuavam sem ele.

    Diante desse cenário, o sentimento de choque não se limitou apenas ao árbitro somali.

    Em Mogadíscio, muitos sentiram que o sonho pelo qual esperaram anos a fio lhes foi roubado em um único instante.

  • Uma decepção... mas

    Em um país acostumado a más notícias, Omar Artan representava uma rara notícia feliz.

    Ele não era apenas um árbitro de futebol, mas uma imagem diferente da Somália.

    A imagem de um jovem que chegou ao mundo por meio da dedicação e do sucesso esportivo, e não pelas guerras e crises que marcaram o nome de seu país por décadas.

    Por isso, quando se espalhou a notícia de que ele havia sido impedido de entrar nos Estados Unidos, o que aconteceu não foi visto apenas como uma crise de visto, mas como um golpe doloroso para uma história de sucesso que dava aos somalis um pouco de orgulho e esperança.

    E rapidamente o caso se tornou assunto mundial.

    A mídia divulgou sua história como a do árbitro que chegou às portas da Copa do Mundo antes de ser impedido de participar no último momento.

    Em meio a uma ampla onda de solidariedade, muitos consideraram que um dos melhores árbitros da África se viu fora do torneio por motivos que nada tinham a ver com seu desempenho dentro do campo.

    Enquanto as manchetes dos jornais falavam do árbitro que perdeu o sonho da Copa do Mundo, parecia que o pano havia caído sobre a história.

    Mas o final ainda não havia sido escrito.

  • Um final mais do que feliz

    Em meio à solidariedade mundial, chegou a notícia que ninguém esperava.

    A União Europeia de Futebol anunciou a escolha de Omar Artan para arbitrar a Supercopa da Europa de 2026 entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa.

    A UEFA não conseguiu trazê-lo de volta à Copa do Mundo, nem tinha como mudar a decisão das autoridades americanas, mas conseguiu dar a ele outra chance em um dos maiores palcos do futebol mundial.

    E, de repente, Artan passou da marginalização para os holofotes da honra.

    De um árbitro que se preparava para apitar algumas partidas tranquilas da Copa do Mundo, sem alarde, para depois pegar sua mala e partir sem que muitos o conhecessem, a um homem que estará no meio do campo da Supercopa da Europa diante dos olhos de milhões de pessoas ao redor do mundo.

    E, em vez de seu nome ser apenas mais uma linha na lista de árbitros da Copa do Mundo, ele se tornou o protagonista de uma história humana acompanhada pela imprensa e pelo público em todos os continentes.

  • Mais do que apenas uma sentença

    Talvez ninguém jamais saiba o que se passava na mente de Omar Artan ao deixar o aeroporto de Miami, depois de ver o sonho de sua vida desmoronar diante de seus olhos.

    E talvez ninguém saiba também o que ele sentiu ao receber a notícia de sua nomeação para a direção da Supercopa da Europa.

    Mas o certo é que sua história se tornou mais do que apenas uma história de arbitragem de futebol.

    Entre uma porta que se fechou para ele nos Estados Unidos e outra que se abriu no coração da Europa, nasceu uma história de decepção e esperança, de queda e renascimento, e de um sonho que parecia ter acabado antes que seu dono descobrisse que o caminho ainda era longo.

    Por isso, quando Omar Artan apitar o início da Supercopa da Europa em Salzburgo, no próximo mês de agosto, ele não será apenas um árbitro a comandar a partida entre Paris Saint-Germain e Aston Villa.

    Será o homem que perdeu seu sonho no portão de um aeroporto, antes que a provação que o fez chorar e entristeceu uma nação inteira se transformasse na maior dádiva de sua carreira, e fizesse de seu nome um símbolo de uma história que confirma que alguns sonhos não morrem quando as portas se fecham na cara de seus donos, mas, às vezes, começam a partir daí.

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