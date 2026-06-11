Omar Artan... Quando a provação se transforma na maior dádiva

Omar Artan não perdeu nenhuma partida em campo, não foi reprovado em nenhum teste físico e não foi desclassificado pela FIFA por causa de um erro de arbitragem.

Acontece que o sonho pelo qual ele esperou tantos anos acabou em um balcão no aeroporto de Miami.

Lá, o árbitro somali ficou parado segurando seu passaporte, seu visto e os sonhos de um país inteiro, antes de ser informado de que sua jornada para a Copa do Mundo de 2026 havia terminado antes mesmo de começar.

Poucas horas depois, ele estava a bordo do avião de volta, deixando para trás o torneio pelo qual dedicou anos de sua vida para chegar.

Naquele momento, parecia que a mais bela história de sucesso que o futebol somali já conheceu havia se desfeito na porta de uma fronteira.

Mas o futebol, como sempre, reservava outro capítulo.

Poucos dias depois de se tornar um símbolo de privação e injustiça aos olhos de muitos, Omar Artan se viu diante de uma das maiores noites do futebol europeu, após ser escolhido pela UEFA para arbitrar a Supercopa da Europa entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, na cidade austríaca de Salzburgo.

De uma porta fechada na sua cara nos Estados Unidos a um pódio de honra que lhe abriu as portas do Velho Continente, nasceu uma das histórias humanas mais marcantes do mundo do futebol em 2026.