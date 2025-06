Oitavas de final do Mundial de Clubes 2025: classificados, quando é, confrontos, onde assistir ao vivo, premiação e mais do mata-mata

Com brasileiros no páreo, confira um guia completo sobre as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

Com a fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa chegando ao fim, o próximo destino no radar do mundo da bola é o mata-mata. Com todos os continentes atentos à maior e mais diversa competição entre clubes do planeta, as oitavas de final começam a ser definidas.

Entre os brasileiros, o Flamengo foi o primeiro a garantir vaga, logo na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo e Palmeiras deixaram a definição para a última partida, mas também carimbaram seus passaportes. Já o Fluminense, líder do seu grupo, decide a classificação no confronto direto com o Mamelodi Sundowns.

Com apenas um jogo restante para a maioria das equipes, a expectativa agora gira em torno da posição final de cada classificado e dos últimos lugares em aberto. Gigantes europeus como Bayern de Munique, Juventus e Manchester City já estão confirmados na próxima fase.

Mais artigos abaixo

A seguir, confira um panorama completo com todas as informações sobre as oitavas de final do Mundial de Clubes.