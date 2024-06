Quem é Casimiro Miguel, o streamer fundador da CazéTV que transmite jogos e eventos esportivos online

O influenciador carioca ficou famoso após realizar lives diárias na Twitch

O streamer Casimiro Miguel é um sucesso absoluto no Brasil. A CazéTV, “emissora online” de Casimiro e amigos, em parceria com a LiveMode, está ganhando cada vez mais espaço entre o público. Com as lives na Twitch bombando em popularidade, ele virou um fenômeno por seu jeito irreverente de comentar e reagir a todo tipo de assunto, indo desde futebol a games.

Além das lives, o streamer ficou muito conhecido por conta de dos videos Casimiro Reage, onde ele faz reacts a diversos programas, sendo o mais conhecido, o 'Vai Dar Namoro'. Embora suas streams não tenham uma programação fixa, ele já é conhecido pelas transmissões noturnas, que geralmente atravessam a madrugada. Momentos bem humorados nas lives do Casimiro não faltam. O streamer já teve um bate-papo com o craque Neymar, onde os dois relembraram quando se conheceram em Paris. Pensando nisso, a GOAL te mostra tudo sobre Casimiro e a CazéTV.