Qual é a premiação do Mundial de Clubes da Fifa de 2025? Quanto o campeão e os participantes ganham?

Em meio ao sorteio da fase de grupos, a entidade busca garantir uma premiação recorde para os clubes

O Mundial de Clubes da Fifa está prestes a testemunhar uma nova era com seu formato reformulado em 2025, contando agora com 32 equipes em busca do prêmio. Este será um grande avanço em relação ao agora chamado Intercontinental de sete equipes, que acontece anualmente.

Diferentemente das edições anteriores, que eram limitadas aos vencedores das competições continentais de clubes, agora as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro. Com o sorteio marcado para o dia 5 de dezembro, a Fifa deve anunciar em breve os detalhes sobre a premiação disponível para este torneio, que terá duração de um mês.

Espera-se que, com o aumento do número de equipes e o novo formato, o fundo de premiação também sofra um grande aumento, tornando-se ainda mais atraente para os clubes que participam da competição.