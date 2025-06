Quartas de final do Mundial de Clubes 2025: classificados, quando é, confrontos, onde assistir ao vivo, premiação e mais do mata-mata

Confrontos agitam quatro cidades dos Estados Unidos em duelos únicos por vaga nas semifinais

As oitavas de final do Mundial de Clubes 2025 estão a todo vapor, e próxima etapa já tem data para começar. As quartas de final começam nesta sexta-feira (4) e seguem no sábado (5), com quatro duelos decisivos espalhados por cidades dos Estados Unidos. Os confrontos colocam frente a frente alguns dos clubes mais tradicionais do planeta em busca do título inédito no novo formato do torneio da Fifa.

O primeiro classificado do dia saiu do duelo entre Palmeiras e Botafogo. O vencedor — Palmeiras — já tem data e local definidos para o próximo desafio: encara quem passar do confronto entre Benfica e Chelsea.

Entre os brasileiros, Flamengo e Fluminense também disputam vaga nas quartas, e podem enfrentar grandes potências como PSG, Inter Miami, Manchester City ou Al Hilal. Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund e Monterrey completam o chaveamento, que garante emoção até a grande final, marcada para 13 de julho, em Nova Jérsei.