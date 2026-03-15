A Finalissima 2026, que deveria ter enfrentado os vencedores do Euro e da Copa América, ou seja, Espanha e Argentina, não será disputada. Havia se falado em um adiamento devido à situação geopolítica no Oriente Médio, mas não foi possível encontrar uma alternativa ao Estádio Lusail, no Catar, onde a partida havia sido inicialmente marcada.
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Oficial: cancelada a Grande Final de 2026 entre Espanha e Argentina. O comunicado da UEFA com os motivos
O COMUNICADO
"Após extensas consultas entre a UEFA e as autoridades organizadoras do Catar, foi anunciado hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalissima entre a Espanha, vencedora da Euro 2024 da UEFA, e a Argentina, campeã da Copa América 2024 da CONMEBOL, não poderá ser disputada como previsto no Catar em 27 de março", afirma o comunicado oficial do órgão europeu do futebol.
A PAZ VOLTARÁ
"É motivo de grande decepção para a UEFA e para os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham impedido as equipes de disputar o prestigioso troféu no Catar — um país que, ao longo do tempo, demonstrou capacidade de sediar eventos de nível mundial em instalações de alto padrão.
A UEFA deseja expressar sua profunda gratidão ao comitê organizador e às autoridades do Catar pelo esforço dedicado na tentativa de sediar a partida e está certa de que a paz retornará em breve à região".
O QUE É A FINALISSIMA
"A Finalissima foi criada no âmbito da estreita parceria entre a UEFA e a CONMEBOL e reúne os campeões da Europa e da América do Sul para celebrar o mais alto nível do futebol internacional. A Argentina, atual campeã mundial, venceu a edição inaugural com uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália no Estádio de Wembley, em Londres".
A RECONSTRUÇÃO
"Com grande determinação em salvar o evento, e apesar das compreensíveis dificuldades em remarcar uma partida dessa importância com um prazo de aviso extremamente curto, a UEFA explorou as alternativas viáveis, mas todas se revelaram impraticáveis para a AFA (a Federação Argentina de Futebol, nota do editor)".
A primeira opção era organizar a partida no Santiago Bernabéu, em Madri, na data prevista, com os torcedores divididos igualmente no estádio. Isso teria garantido um local de nível mundial, adequado a um evento tão prestigioso, mas a Argentina recusou.
A segunda era disputar a Finalissima em duas partidas, uma no Bernabéu em 27 de março e outra em Buenos Aires em uma janela internacional antes da Eurocopa e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão 50:50 para os torcedores no estádio em Madri. Essa opção também foi recusada.
Por fim, a UEFA buscou o apoio da Argentina quanto à possibilidade, caso fosse encontrada uma alternativa neutra na Europa, de que a partida pudesse ser disputada em 27 ou 30 de março. Essa proposta foi rejeitada da mesma forma.
A Argentina fez uma contraproposta para jogar após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tinha datas disponíveis, a opção teve que ser descartada. No fim, ao contrário do plano original, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar em 31 de março, data que se mostrou impraticável.
Consequentemente, com pesar da UEFA, esta edição da Finalissima foi cancelada.
A UEFA gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos ao Real Madrid, ao comitê organizador e às autoridades do Catar pelo apoio e cooperação na tentativa de organizar esta partida. No caso do Real, um esforço realizado com muito pouco tempo de antecedência. Agradecemos também à Federação Espanhola por sua flexibilidade em se adaptar a todas as opções propostas ao longo do processo.”