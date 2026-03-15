Oficial: cancelada a Grande Final de 2026 entre Espanha e Argentina. O comunicado da UEFA com os motivos

"Com grande determinação em salvar o evento, e apesar das compreensíveis dificuldades em remarcar uma partida dessa importância com um prazo de aviso extremamente curto, a UEFA explorou as alternativas viáveis, mas todas se revelaram impraticáveis para a AFA (a Federação Argentina de Futebol, nota do editor)".

A primeira opção era organizar a partida no Santiago Bernabéu, em Madri, na data prevista, com os torcedores divididos igualmente no estádio. Isso teria garantido um local de nível mundial, adequado a um evento tão prestigioso, mas a Argentina recusou.

A segunda era disputar a Finalissima em duas partidas, uma no Bernabéu em 27 de março e outra em Buenos Aires em uma janela internacional antes da Eurocopa e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão 50:50 para os torcedores no estádio em Madri. Essa opção também foi recusada.

Por fim, a UEFA buscou o apoio da Argentina quanto à possibilidade, caso fosse encontrada uma alternativa neutra na Europa, de que a partida pudesse ser disputada em 27 ou 30 de março. Essa proposta foi rejeitada da mesma forma.

A Argentina fez uma contraproposta para jogar após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tinha datas disponíveis, a opção teve que ser descartada. No fim, ao contrário do plano original, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar em 31 de março, data que se mostrou impraticável.

Consequentemente, com pesar da UEFA, esta edição da Finalissima foi cancelada.

A UEFA gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos ao Real Madrid, ao comitê organizador e às autoridades do Catar pelo apoio e cooperação na tentativa de organizar esta partida. No caso do Real, um esforço realizado com muito pouco tempo de antecedência. Agradecemos também à Federação Espanhola por sua flexibilidade em se adaptar a todas as opções propostas ao longo do processo.”