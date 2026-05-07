O técnico do Manchester United, Michael Carrick, expressa sua decepção com a polêmica decisão sobre o estádio da final da FA Youth Cup

Carrick expressou sua frustração em relação ao local da tão esperada final da FA Youth Cup entre United e City. Apesar do que está em jogo e da rivalidade local envolvida, a partida não será disputada no Etihad Stadium, com capacidade para 53.400 pessoas, como muitos torcedores e dirigentes esperavam.

Em vez disso, a partida está marcada para acontecer no Joie Stadium, campo da academia do Manchester City, que tem capacidade para apenas 7.000 espectadores. O ex-meio-campista do United, Carrick, que tem uma profunda afinidade com a competição, acredita que a escolha do local não reflete a importância do evento para as estrelas em ascensão dos dois clubes de Manchester.