AFP
Traduzido por
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, expressa sua decepção com a polêmica decisão sobre o estádio da final da FA Youth Cup
Carrick critica a escolha do local
Carrick expressou sua frustração em relação ao local da tão esperada final da FA Youth Cup entre United e City. Apesar do que está em jogo e da rivalidade local envolvida, a partida não será disputada no Etihad Stadium, com capacidade para 53.400 pessoas, como muitos torcedores e dirigentes esperavam.
Em vez disso, a partida está marcada para acontecer no Joie Stadium, campo da academia do Manchester City, que tem capacidade para apenas 7.000 espectadores. O ex-meio-campista do United, Carrick, que tem uma profunda afinidade com a competição, acredita que a escolha do local não reflete a importância do evento para as estrelas em ascensão dos dois clubes de Manchester.
- Getty Images Sport
Perder uma importante oportunidade de se destacar
Em declarações divulgadas pelo Daily Mail, Carrick falou abertamente sobre seus sentimentos a respeito do assunto, com base em suas próprias experiências na competição. “Estou desapontado, para ser sincero”, disse Carrick, que disputou a final de 1999 pelo West Ham contra o Coventry. “Acho que chegar à final da Youth Cup sempre pareceu ser algo que se joga no estádio principal. É um evento de grande visibilidade para jogadores dessa faixa etária.”
Os comentários do técnico destacam uma aparente falta de ambição para um jogo que tradicionalmente serve como plataforma para os futuros talentos da Premier League. Ao manter a partida em um local menor, Carrick sugere que os jogadores estão sendo privados da experiência de atuar sob os holofotes de um grande estádio.
Memórias da glória de Old Trafford
A decepção é ainda maior quando comparada com a história recente do Manchester United na competição. Há apenas quatro anos, uma equipe do United que contava com Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho levantou o troféu em Old Trafford. Naquela noite, nada menos que 67 mil torcedores assistiram aos jovens Red Devils derrotarem o Nottingham Forest em um ambiente memorável.
"Eu estava no jogo contra o Forest; foi uma noite especial ver o estádio lotado para uma partida como aquela. Era o que se esperava, mas é o que é", observou Carrick. "Então, estamos decepcionados. Acho que guardo algumas lembranças incríveis, algumas das minhas melhores lembranças, dessa competição, de jogar com meus amigos próximos, e é uma pena que não tenha dado certo, por qualquer motivo que seja."
- Getty Images Sport
Esperanças de mudanças futuras nos torneios
Apesar das críticas, o técnico do United admitiu que a decisão parece definitiva para o confronto da próxima quinta-feira. “Pelo que sei, não há nada que possa ser feito a respeito. Está praticamente decidido”, observou.
No entanto, Carrick expressou esperança de que essa decisão não crie um precedente permanente para o futuro da competição. Ele instou os organizadores e os clubes a reconsiderarem sua abordagem para as temporadas seguintes, afirmando: “Espero que, com o passar dos anos, isso possa voltar a ser disputado nos estádios principais.”