O Real Madrid precisa mover céus e terras para contratar Rodri neste verão e finalmente resolver seu enorme problema no meio-campo

Ainda assim, a tentação é procurar pessoas para culpar se o Real Madrid não estiver vencendo todas as semanas. Seja Kylian Mbappé sendo acusado de monopolizar a bola e inflar as estatísticas, Vinicius Jr. sem eficácia, Álvaro Arbeloa sem ideias táticas ou o lado direito da defesa sendo frágil, todos esses argumentos têm um fundo de verdade.

Mas nenhuma explica uma lacuna mais profunda e óbvia no time do Real Madrid. De fato, apesar de todas as inconsistências no ataque e falhas na defesa, um fato permanece: o Real Madrid não tem um meio-campista central de elite.

Durante anos, o Los Blancos contou com um meio-campista fulcral para resolver as coisas. Mais recentemente, eles contaram com a presença de dois, Toni Kroos e Luka Modric — e talvez até três, às vezes, dependendo do que você achava de Casemiro. No entanto, nas duas últimas temporadas, eles têm estado bem aquém no meio de campo.

As soluções não são fáceis. Jogadores de classe mundial, com certeza, podem ser desenvolvidos, mas em um clube que realmente não dá tempo para os jogadores evoluírem — especialmente quando os títulos estão em jogo —, o método padrão é simples: resolver o problema com dinheiro.

Mesmo assim, meio-campistas de classe mundial não crescem em árvores. Acontece que o contrato de Rodri está chegando ao fim no Manchester City, e o Real Madrid parece estar interessado. Mais uma vez, começam a circular rumores de que o gigante espanhol está interessado em contratar o vencedor da Bola de Ouro de 2024. Certamente há uma lacuna no meio-campo do Real Madrid que poderia ser preenchida por Rodri e, seja neste verão ou no próximo, o clube precisa investir no melhor meio-campista versátil do mundo.