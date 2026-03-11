Goal.com
Madrid must sign RodriGetty
O Real Madrid precisa mover céus e terras para contratar Rodri neste verão e finalmente resolver seu enorme problema no meio-campo

O Real Madrid não está, objetivamente, tendo uma temporada tão ruim assim. O time está a quatro pontos do Barcelona, líder da La Liga — uma diferença não insuperável — e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, apesar de um calendário difícil na fase de grupos. Sim, o time demitiu o técnico Xabi Alonso e enfrenta incertezas no banco de reservas, mas o sucesso não está fora do alcance do Los Blancos em 2025-26.

Ainda assim, a tentação é procurar pessoas para culpar se o Real Madrid não estiver vencendo todas as semanas. Seja Kylian Mbappé sendo acusado de monopolizar a bola e inflar as estatísticas, Vinicius Jr. sem eficácia, Álvaro Arbeloa sem ideias táticas ou o lado direito da defesa sendo frágil, todos esses argumentos têm um fundo de verdade.

Mas nenhuma explica uma lacuna mais profunda e óbvia no time do Real Madrid. De fato, apesar de todas as inconsistências no ataque e falhas na defesa, um fato permanece: o Real Madrid não tem um meio-campista central de elite.

Durante anos, o Los Blancos contou com um meio-campista fulcral para resolver as coisas. Mais recentemente, eles contaram com a presença de dois, Toni Kroos e Luka Modric — e talvez até três, às vezes, dependendo do que você achava de Casemiro. No entanto, nas duas últimas temporadas, eles têm estado bem aquém no meio de campo.

As soluções não são fáceis. Jogadores de classe mundial, com certeza, podem ser desenvolvidos, mas em um clube que realmente não dá tempo para os jogadores evoluírem — especialmente quando os títulos estão em jogo —, o método padrão é simples: resolver o problema com dinheiro.

Mesmo assim, meio-campistas de classe mundial não crescem em árvores. Acontece que o contrato de Rodri está chegando ao fim no Manchester City, e o Real Madrid parece estar interessado. Mais uma vez, começam a circular rumores de que o gigante espanhol está interessado em contratar o vencedor da Bola de Ouro de 2024. Certamente há uma lacuna no meio-campo do Real Madrid que poderia ser preenchida por Rodri e, seja neste verão ou no próximo, o clube precisa investir no melhor meio-campista versátil do mundo.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    Oprimido pela responsabilidade

    Atualmente, o Real Madrid se mostra muito aberto quando não tem a posse de bola, nem é particularmente eficaz quando a tem. As equipes do passado, quando estavam no auge, dominavam em ambos os lados do campo. Conseguiam controlar o ritmo do jogo com a mesma facilidade com que neutralizavam os contra-ataques. Claro, isso era uma questão de sistema, mas também dependia de jogadores de elite. 

    Atualmente, Aurelien Tchouameni atua como único meio-campista recuado do Real Madrid. Na prática, o ex-jogador do Mônaco é encarregado de segurar o meio-campo sozinho, e há uma sensação de que Tchouameni está fazendo tudo o que pode, dadas as suas limitações. Ele carece de velocidade e, mesmo que sua compreensão do jogo tenha evoluído, Tchouameni frequentemente se vê em situações adversas depois de ser facilmente puxado para a esquerda ou para a direita. 

    Com a bola, as coisas podem ficar igualmente instáveis. O Real Madrid precisa idealmente de alguém que defina o ritmo, que acalme as coisas quando a equipe está com a posse de bola e acelere o jogo no momento certo. Tchouameni é um jogador preciso nos passes laterais, mas sua capacidade de dar passes que quebram a linha defensiva pode ser questionada. De acordo com o FotMob, sua precisão nos passes longos é de 55%, o que o coloca no 56º percentil entre os meio-campistas da Europa.

  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Ainda sem substituto para Kroos

    Só podemos imaginar como Tchouameni teria se desenvolvido se o Real Madrid tivesse substituído Kroos em 2024. O ex-jogador da seleção alemã teve uma das melhores temporadas de sua carreira, em uma despedida perfeita após uma brilhante passagem pelo clube madrilenho. Kroos foi fundamental no meio-campo e ajudou o Los Blancos a conquistar a dobradinha da Liga dos Campeões e da La Liga. É claro que essa temporada será lembrada pela qualidade de Vinicius e pela excelente estreia de Jude Bellingham, mas foi Kroos quem fez tudo funcionar. 

    Na época, houve alguns apelos para que o Real Madrid entrasse no mercado de transferências para substituí-lo — ou pelo menos oferecer alguma cobertura. No entanto, eles se recusaram a fazê-lo. Kroos fez o gesto simbólico de dar a Federico Valverde sua camisa nº 8, apesar do uruguaio nunca ter jogado como meio-campista defensivo e estar muito mais acostumado a uma função de meio-campista box-to-box. Havia a sensação de que Modric, apesar da idade, poderia assumir a posição e jogar mais, mas o veterano não conseguia ter o mesmo desempenho regular de seu antigo parceiro. 

    Assim, no verão de 2025, o Real Madrid ainda precisava de um novo meio-campista. Alonso pediu Martin Zubimendi, da Real Sociedad, mas ele acabou indo para o Arsenal, e não havia nenhum outro jogador de elite desse nível no mercado. 

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ajuste perfeito

    Rodri, porém, seria a escolha perfeita. Desde 2019, ele tem sido uma constante na equipe em evolução do Manchester City, comandada por Pep Guardiola, conquistando quatro vezes a Premier League e uma vez a Liga dos Campeões. Independentemente do resultado final, seu desempenho em 2023-24 certamente merecia, no mínimo, um lugar no pódio da Bola de Ouro. 

    Ele também demonstrou uma versatilidade crucial. Rodri pode jogar como número 6, número 8 ou em uma função mais avançada, se necessário. Na prática, Guardiola consegue jogar com tantos meio-campistas ofensivos porque Rodri consegue sozinho segurar o meio-campo, embora na temporada em que ganhou a Bola de Ouro ele também tenha contribuído com 12 gols e 14 assistências pelo clube e pela seleção.

    Na mesma campanha, ele estabeleceu um recorde na Premier League com 3.359 passes bem-sucedidos, incluindo 2.122 no campo adversário. O City e a Espanha ficaram invictos de março de 2023 a maio de 2024 com ele no time, uma sequência de 73 jogos sem perder.

    E depois há o perfil físico. Rodri tem 1,90 m e é extremamente ágil. Embora não seja necessariamente um velocista, ele manteve aquela explosão de velocidade crucial, apesar da sua recente lesão no ligamento cruzado anterior, que o ajuda a recuar e a ganhar desarmes. Se Sergio Busquets foi o primeiro regista moderno, então Rodri é a versão atualizada para a década de 2020. 

  • rodri(C)Getty Images

    De volta para casa

    O outro elemento a considerar é que Rodri é um garoto de Madri. Ele nasceu na capital espanhola e passou um ano no Atlético de Madri antes de se transferir para o City. Ele também tem se manifestado abertamente sobre sua disposição em assinar com o Real Madrid.

    “Fechar as portas para coisas que podem ou não acontecer não faria muito sentido. Se algum dos outros grandes clubes do mundo demonstrar interesse em mim, isso é positivo. Quando chegar o dia de decidir meu futuro, quando for necessário tomar uma decisão, quanto mais clubes quiserem você, melhor”, disse ele após ganhar a Bola de Ouro.

    Sua interpretação da função de meio-campista defensivo também soou bastante familiar: “Uma das partes mais difíceis dessa função é saber o que fazer quando você ganha a posse de bola: quando arriscar e quando acalmar as coisas. Acho que essa é a qualidade mais importante para um meio-campista defensivo, definir o ritmo da partida. Jogar a bola e procurar diretamente os atacantes o tempo todo é ter uma mentalidade ofensiva, mas você perderá a posse de bola com mais frequência e enfrentará muito mais transições contra você. Mas se você nunca jogar para os atacantes, para trás ou horizontalmente, nunca chegará a áreas perigosas para marcar gols.”

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Soluções internas

    Há um argumento a favor de que o Real Madrid ainda pode encontrar a solução para o seu problema no meio-campo dentro do próprio clube. Arbeloa tem gostado de convocar jovens jogadores da academia, como Thiago Pitarch, que recentemente passou a ser titular. Até agora, ele já deu quatro chances de estreia a jogadores com grande potencial no meio-campo. Há motivos para acreditar, então, que um deles pode se tornar um craque mundial.

    Também há certamente argumentos para manter a confiança em Tchouameni. O jogador da seleção francesa custou muito dinheiro e certamente melhorou ao longo da temporada. Eduardo Camavinga, apesar dos problemas com lesões, também já jogou em uma função mais recuada antes, especialmente em seus primeiros anos no Rennes. Se estiver em forma, ele pode ter sua chance novamente. 

    Há também a opção radical de restaurar Dani Carvajal na lateral direita e colocar Trent Alexander-Arnold em uma função mais recuada no meio-campo, com Valverde como camisa 8 para adicionar equilíbrio e Bellingham logo à sua frente. Isso certamente tornaria mais difícil incluir Vinicius e Mbappé, dada a falta de ritmo de trabalho deles. 

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Não há tempo a perder

    A boa notícia para o Real Madrid é que Rodri tem apenas mais 15 meses de contrato e um novo acordo não parece estar iminente. O Real Madrid tende a esperar até que um jogador se torne um agente livre antes de agir, se possível, mas a situação do meio-campo está chegando a um ponto tão desesperador que eles precisam agir agora.

    É difícil definir um preço. O City gastou mais de £ 60 milhões para contratar Rodri em 2019 e, apesar de tudo o que ele conquistou no Etihad, não pode esperar muito mais do que recuperar essa quantia por um jogador que não está muito longe de uma lesão grave no joelho e que está prestes a completar 30 anos, com sua situação contratual.

    Independentemente do dinheiro envolvido, a situação é simples para o Real Madrid: há um buraco no meio-campo do tamanho de Rodri, e eles precisam fazer tudo o que puderem para preenchê-lo agora.

