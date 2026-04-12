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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O racismo atinge o craque marroquino diante do Barcelona

Barcelona x Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
O. El Hilali
Espanha
Marrocos

As violações espanholas são uma constante

O clássico entre o Barcelona e seu rival Espanyol terminou com um placar de 4 a 1 a favor do time catalão, em uma partida marcada pela tensão, após ter sido dominada por gritos racistas vindos das arquibancadas durante a 31ª rodada da La Liga, disputada no Camp Nou, no sábado.

O incidente levou a direção do estádio a intervir duas vezes pelo sistema de som, pedindo aos torcedores que parassem de entoar frases de ódio e ressaltando que esse tipo de comportamento sujeita seus autores a sanções legais.

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  • Atos de racismo contra Omar Al-Hilali

    Vários meios de comunicação, entre eles a rádio Cadena Cope, relataram que as advertências ocorreram após a repetição de gritos nas arquibancadas.

    Os gritos atingiram o jogador marroquino Omar El Hilali, zagueiro do Espanyol, que foi alvo principal de alguns desses insultos, o que provocou grande indignação.

    A tensão aumentou em campo após um desentendimento entre El Hilali e o jogador do Barcelona Gavi, quando o árbitro mostrou cartão amarelo a ambos, antes que os gritos ofensivos se repetissem aos 57 minutos.

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    Em meio a esse clima, os gritos não se limitaram ao caráter racista, já que grupos da torcida entoaram frases como “para a segunda divisão”, em referência à situação complicada do Espanyol nesta temporada, o que aumentou a tensão nas arquibancadas.

    O Barcelona ampliou a diferença para o Real Madrid para 9 pontos, aproximando-se da conquista do título, enquanto o Espanyol ficou com 38 pontos na décima posição.

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  • Não é a primeira vez... O jogador do Al-Hilal e do Elche

    A Espanha tem estado sob os holofotes recentemente no que diz respeito ao racismo contra estrangeiros, o que ficou evidente durante o amistoso entre a seleção egípcia e a Espanha no estádio do Espanyol, com gritos contra os muçulmanos; a situação se repetiu antes da partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na última quarta-feira.

    Além disso, o próprio Hilali foi vítima de um incidente racista durante a partida da 26ª rodada da La Liga contra o Elche, por parte do jogador do time adversário, Rafa Mir, que disse ao jogador marroquino: “Você veio num barquinho”, segundo o que Hilali relatou ao árbitro da partida.

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