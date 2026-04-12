O racismo atinge o craque marroquino diante do Barcelona

O clássico entre o Barcelona e seu rival Espanyol terminou com um placar de 4 a 1 a favor do time catalão, em uma partida marcada pela tensão, após ter sido dominada por gritos racistas vindos das arquibancadas durante a 31ª rodada da La Liga, disputada no Camp Nou, no sábado.

O incidente levou a direção do estádio a intervir duas vezes pelo sistema de som, pedindo aos torcedores que parassem de entoar frases de ódio e ressaltando que esse tipo de comportamento sujeita seus autores a sanções legais.

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