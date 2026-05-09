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O PSG apresenta o novo uniforme titular para a temporada 2026-27
O retorno da estética tradicional
Os campeões franceses revelaram uma camisa azul-real que apresenta uma larga faixa central vermelha e branca em destaque, servindo como uma homenagem direta à torcida global do clube. Este design marca um retorno confiante aos fundamentos da identidade parisiense, com o escudo do clube e o swoosh da Nike agora posicionados com destaque no centro do peito. Concebido para ser contínuo, o elemento gráfico central se estende de forma harmoniosa até as costas da camisa, garantindo um fluxo visual harmonioso em toda a peça.
"A crença se constrói, a aura toma conta"
A campanha oficial de lançamento do clube, intitulada “A crença constrói, a aura toma conta”, destaca a conexão viva entre os jogadores e a torcida no Parc des Princes. O PSG anunciou o lançamento por meio de seus canais oficiais:
Celebrando a cultura dos estádios
Além do tecido, o elemento gráfico central é especificamente inspirado nas cores que se destacam nas arquibancadas, evocando o movimento das bandeiras agitadas pelos torcedores. O PSG destacou que o uniforme “retoma seus códigos de design mais icônicos” para celebrar uma identidade visual profundamente enraizada na cultura do clube. A coordenação conjunta da campanha pela Nike e pelo clube garante que tanto jogadores quanto torcedores estejam lado a lado para celebrar o espírito parisiense único.
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Lançamento gradual no varejo
Os torcedores poderão adquirir o novo uniforme titular a partir de sábado, 9 de maio, nas lojas online oficiais do Paris Saint-Germain e da Nike. O lançamento será seguido por uma coleção de roupas esportivas em 15 de maio, com a linha completa de treino disponível a partir de 9 de junho. Enquanto o clube se prepara para a temporada 2026-27, é provável que os jogadores estreiem esse visual icônico em todas as competições antes do final da temporada 2025-26, buscando consolidar seu domínio nacional e conquistar a Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Arsenal na final.