O PSG apresenta o novo uniforme titular para a temporada 2026-27

Os torcedores poderão adquirir o novo uniforme titular a partir de sábado, 9 de maio, nas lojas online oficiais do Paris Saint-Germain e da Nike. O lançamento será seguido por uma coleção de roupas esportivas em 15 de maio, com a linha completa de treino disponível a partir de 9 de junho. Enquanto o clube se prepara para a temporada 2026-27, é provável que os jogadores estreiem esse visual icônico em todas as competições antes do final da temporada 2025-26, buscando consolidar seu domínio nacional e conquistar a Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Arsenal na final.