O procurador Martina: “Dzeko tinha assinado com a Juventus. Buffon é melhor como dirigente do que como goleiro”

Juventus
Campeonato Italiano

O agente de longa data do atacante bósnio e ex-capitão da Juventus e da Seleção Italiana se pronuncia

O ex-goleiro Silvano Martina, agente de longa data de craques como Edin Dzeko e Gigi Buffon, concede entrevista ao La Stampa.


O ex-goleiro do Genoa, Torino e Lazio começa falando de Dzeko, que na terça-feira, com a Bósnia, enfrentará a Itália na final da repescagem para se classificar para a Copa do Mundo: “Dzeko, um líder aos 40 anos? Ele joga nessa idade porque tem classe e é um profissional incrível. Ele corre sempre muito: ainda faz mais de 10 quilômetros por partida. É claro que perdeu um pouco de velocidade, mas se receber uma boa bola, ele marca. Ele vai sentir essa partida de uma maneira especial”.

  • "DZEKO JÁ HAVIA ASSINADO COM A JUVENTUS"

    Martina conta os bastidores: “Ele esteve a um passo da Juve em 2020, já tinha assinado. Com Paratici, estava tudo acertado. Mas a Roma ligou e disse que não o deixaria sair, já que Milik não tinha passado nos exames médicos e, portanto, eles não teriam um substituto. Ele acabou indo para a Inter de graça no final da temporada. Paratici, por sua vez, não podia esperar e fechou o negócio com Morata”.

    • Publicidade

  • "BUFFON ESTÁ MAIS FORTE AGORA DO QUE QUANDO ERA GOLEIRO"

    Por fim, sobre Buffon, atual chefe da delegação da Seleção Nacional: “A presença de Buffon é extremamente importante para a Seleção. Eu diria até que ele é ainda mais forte nessa função do que quando defendia o gol. Quando fala com os jogadores, ele sabe exatamente como motivá-los”.

