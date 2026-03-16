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cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

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O Napoli ainda pode voltar à disputa pelo título? Classificação e calendário em comparação com a Inter e o Milan: o que acontece em caso de empate em pontos

Spinazzola dá o tom da reação dos campeões italianos comandados por Antonio Conte.

"Vamos tentar vencer todos os nossos jogos; se o Inter perder quatro, ficaremos muito felizes ." Assinado: Leonardo Spinazzola . Questionado sobre o sonho do título , o lateral do Napoli falou assim na semana passada, antes da vitória por 2 a 1 em casa contra o Lecce, após estar perdendo. Graças a isso, a nove rodadas do fim do campeonato da Série A, os atuais campeões da Itália subiram para apenas um ponto atrás do Milan, segundo colocado na tabela, e a nove pontos do líder Inter.

Se vencer todos os seus jogos, o Napoli chegaria a 86 pontos, então teria que torcer por três derrotas do Inter.

Por outro lado, se o Napoli empatasse contra o Milan e mais uma vez (em Como?), poderia chegar a 82 pontos, assim como os rossoneri se vencessem mais 7 partidas e perdessem uma (contra a Juventus?) e como o Inter se vencesse 4 jogos, empatasse 2 (contra a Fiorentina e a Lazio?) e perdesse outros 3 (contra Roma, Como e Bologna?).

Obviamente, trata-se de hipóteses dificilmente realizáveis: a grande favorita continua sendo a Inter, que praticamente tem o Scudetto nas mãos e só pode perdê-lo em caso de colapso no final da temporada.

  • A CLASSIFICAÇÃO

    1) Inter 68

    2) Milan 60

    3) Napoli 59 

    De acordo com o regulamento, em caso de empate em pontos, haverá um desempate no campo da equipe melhor classificada, de acordo com os seguintes critérios:

    1. Classificação em confrontos diretos (pontos conquistados nos confrontos diretos entre todas as equipes empatadas em pontos).

    2. Diferença de gols nos confrontos diretos.

    3. Diferença de gols geral.

    4. Maior número de gols marcados no total.

    5. Sorteio.

    Os mesmos critérios também se aplicam no caso de três equipes empatarem em pontos: assim, o desempate seria entre Milan e Napoli, já que o Inter conquistou apenas 1 ponto em 12 nos confrontos diretos.

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  • O CALENDÁRIO DO INTER

    Fiorentina x Inter

    Inter x Roma

    Como x Inter

    Inter x Cagliari

    Torino x Inter

    Inter x Parma

    Lazio x Inter

    Inter x Verona

    Bologna x Inter

  • O CALENDÁRIO DO MILAN

    Lazio x Milan

    Milan x Torino

    Napoli x Milan

    Milan x Udinese

    Verona x Milan

    Milan x Juventus

    Sassuolo x Milan

    Milan x Atalanta

    Gênova x Milan

    Milan-Cagliari

  • O CALENDÁRIO DO NÁPOLES

    Cagliari x Napoli

    Nápoles x Milan

    Parma x Napoli

    Nápoles x Lazio

    Nápoles x Cremonese

    Como x Napoli

    Nápoles x Bolonha

    Pisa x Nápoles

    Nápoles x Udinese

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