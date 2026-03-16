O Napoli ainda pode voltar à disputa pelo título? Classificação e calendário em comparação com a Inter e o Milan: o que acontece em caso de empate em pontos

"Vamos tentar vencer todos os nossos jogos; se o Inter perder quatro, ficaremos muito felizes ." Assinado: Leonardo Spinazzola . Questionado sobre o sonho do título , o lateral do Napoli falou assim na semana passada, antes da vitória por 2 a 1 em casa contra o Lecce, após estar perdendo. Graças a isso, a nove rodadas do fim do campeonato da Série A, os atuais campeões da Itália subiram para apenas um ponto atrás do Milan, segundo colocado na tabela, e a nove pontos do líder Inter.

Se vencer todos os seus jogos, o Napoli chegaria a 86 pontos, então teria que torcer por três derrotas do Inter.

Por outro lado, se o Napoli empatasse contra o Milan e mais uma vez (em Como?), poderia chegar a 82 pontos, assim como os rossoneri se vencessem mais 7 partidas e perdessem uma (contra a Juventus?) e como o Inter se vencesse 4 jogos, empatasse 2 (contra a Fiorentina e a Lazio?) e perdesse outros 3 (contra Roma, Como e Bologna?).

Obviamente, trata-se de hipóteses dificilmente realizáveis: a grande favorita continua sendo a Inter, que praticamente tem o Scudetto nas mãos e só pode perdê-lo em caso de colapso no final da temporada.