Goal.com
Ao Vivo
Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Traduzido por

O jovem prodígio sérvio que chamou a atenção do Arsenal e do FC Barcelona

NXGN
Estrela Vermelha
V. Kostov
Sérvia
Arsenal
Barcelona
Especiais e Opinião

Para Vasilije Kostov, esta é a definição perfeita de uma temporada de destaque. Há um ano, ele ainda jogava pela equipe sub-19 do Estrela Vermelha, mas, doze meses depois, ele se aproxima do fim de uma notável temporada de estreia na equipe principal, na qual registrou, no total, mais de 20 gols e assistências.

Faltam apenas algumas semanas para seu aniversário de 18 anos, mas esses números impressionantes e suas atuações dinâmicas pelo futuro campeão sérvio chamaram a atenção da elite europeia. Clubes como Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique estariam acompanhando de perto seu desempenho incrível.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o adolescente que está conquistando o futebol sérvio de forma avassaladora.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    O início

    Kostov nasceu em maio de 2008 na capital sérvia, Belgrado. Sua carreira no futebol começou na academia local SF Royal FC, mas não demorou muito para que ele chamasse a atenção de um dos maiores clubes do país. Ele tinha apenas sete anos quando foi contratado pelo Estrela Vermelha (hoje conhecido como Crvena Zvezda), considerado por muitos o clube mais popular e bem-sucedido da Sérvia, um degrau acima do arquirrival Partizan Belgrado.

    Kostov foi identificado como um talento excepcional desde muito jovem e, por isso, foi rapidamente promovido na base. Na temporada 2023/24, com apenas 15 anos, ele marcou 20 gols pela equipe Sub-17, o que lhe rendeu a transferência para o Red Star Sub-19 na temporada seguinte. Foi uma temporada igualmente impressionante, na qual ele pôde se medir com jogadores três anos mais velhos que ele. Assim, a passagem para o time principal foi um passo lógico.

    • Publicidade

  • Grande avanço

    Foram sobretudo as atuações de Kostov nos clássicos juvenis contra o Partizan na temporada 2024/2025 que chamaram a atenção. Depois de já ter marcado um gol espetacular em setembro, durante a vitória em casa, ao chutar a bola com precisão no ângulo superior, o jogador, então com 16 anos, marcou o gol da vitória nos acréscimos de uma partida fora de casa em março. Ele driblou três defensores e chutou a bola com força, passando pelo goleiro, o que provocou uma alegria exuberante e também uma briga generalizada entre os jovens jogadores.

    Na verdade, Kostov já havia sido promovido para o time principal no início de 2025, mas continuou sendo capitão regular da equipe Sub-19, já que era incluído apenas esporadicamente na escalação pelo ex-técnico Vladan Milojevic. Sua estreia na equipe principal acabou ocorrendo com uma participação de dez minutos como reserva contra o Beograd na Superliga Sérvia, no início de abril do ano passado. Ele precisava, acima de tudo, ter um pouco mais de paciência antes que surgissem mais oportunidades.

  • E agora?

    Esta temporada, porém, a história é bem diferente. Depois de passar a pré-temporada com o time principal, Kostov, agora com 17 anos, é um membro de pleno direito do time principal e não olha mais para trás, enquanto domina o futebol sérvio.

    Após um início de temporada forte, que incluiu um belíssimo gol na Liga Europa contra o FC Porto, uma estreia na seleção nacional e uma renovação de contrato em outubro, o jovem elevou seu jogo a um nível superior desde a virada do ano e o retorno da lenda do Inter e da Sérvia, Dejan Stankovic, como técnico.


    Kostov, que antes atuava na lateral, mas agora é escalado com mais frequência como meio-campista ofensivo, marcou seis gols em seis partidas do campeonato entre o início de fevereiro e meados de março e ainda deu duas assistências, demonstrando uma dinâmica excepcional na função de camisa 10. Essa sequência incluiu mais um gol contra o Partizan, time que já deve estar cansado dele, pois ele se tornou o mais jovem artilheiro de todos os tempos no Clássico Eterno. Seu total de gols e assistências em todas as competições está agora em 21, números bastante impressionantes para um jogador de sua idade.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Pontos fortes

    Embora traga um toque de nostalgia como um autêntico camisa 10 da velha guarda, Kostov possui todas as qualidades de um atacante moderno. Seu jogo gira em torno de visão e inteligência, mas ele também possui a velocidade e a força necessárias para ter sucesso em um esporte onde a força física se torna cada vez mais importante.

    Graças ao seu baixo centro de gravidade, o jovem consegue fazer mudanças de direção explosivas. E, apesar da idade, ele certamente não é fácil de tirar da bola. Ele costuma usar sua estatura relativamente robusta de 1,73 metro para proteger a bola e se esquivar dos adversários.

    Como mostram suas estatísticas, aos 17 anos Kostov já tem faro para gols e assistências, mas sua mentalidade também se destaca. “Acredito muito nesse garoto”, disse o ex-técnico do Red Star, Milojevic. “Acima de tudo, ele tem uma ética de trabalho muito positiva, ouve seus treinadores e trabalha individualmente com eles.”

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Pontos a melhorar

    Parece um tanto injusto criticar um jovem de 17 anos que tem apresentado um desempenho tão consistente no mais alto nível em seu próprio país. Considerando sua idade e o fato de que ele provavelmente ainda nem pertence ao time titular, não é surpreendente que Kostov ainda tenha espaço para evoluir em certos aspectos, como sua contribuição defensiva. E, se formos rigorosos, ele provavelmente poderia ir para cima do adversário com mais frequência, dada sua enorme autoconfiança com a bola.

    O que ele precisa ter cuidado é para não deixar que sua temporada de destaque suba à cabeça. Em uma entrevista recente ao meio de comunicação sérvio Sportal, Kostov discordou da afirmação de Stankovic de que o jogador havia melhorado em “30%” desde que ele voltou como técnico principal.

    “Sinceramente, acho que evoluí ainda mais. Mas tudo bem, deixa pra lá... Com certeza vou evoluir ainda mais até o final da temporada. Acho que evoluí tanto fisicamente quanto mentalmente.”

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O novo Isco?

    Dado o nível que já demonstra em sua tenra idade, Kostov parece pronto para trilhar seu próprio caminho rumo à grandeza. Mas, se o compararmos a alguém que já se provou no mais alto nível, ele talvez se assemelhe mais a um jogador do calibre de Isco.

    Embora não sejam os jogadores mais altos, eles compartilham aquele centro de gravidade baixo e aquela constituição física robusta que são tão importantes para um camisa 10 que se movimenta entre as linhas, onde pequenas vantagens são fundamentais para driblar os zagueiros, criar espaço, forçar jogadas e marcar gols.

    O ex-jogador do Real Madrid é um dos mestres modernos nessa função e, além disso, possui a versatilidade para atuar na lateral, assim como o promissor sérvio. Se ele continuar seguindo seu caminho atual, não seria surpresa se Kostov também vestisse a camisa do gigante algum dia.

  • Vasilije Kostov 2025-26Getty

    O futuro

    Não será surpresa que alguns dos principais clubes europeus estejam acompanhando de perto o desempenho de Kostov em Belgrado, agora que ele está tendo uma excelente primeira temporada no Estrela Vermelha. No curto prazo, ele certamente se concentrará em ajudar seu clube atual a conquistar o nono título nacional consecutivo, agora que a fase final do campeonato da Superliga está prestes a começar. Mas, no próximo verão, haverá muita atenção voltada para o seu futuro.

    O jovem já é associado a clubes como Arsenal, AC Milan, Barcelona — contra quem ele marcou um ousado pênalti à la Panenka na UEFA Youth League em 2024 —, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Enquanto isso, a ligação de Stankovic com a Inter provavelmente significa que o gigante italiano também está na disputa. No entanto, como o jovem assinou apenas em outubro um novo contrato até 2028, o Red Star se encontra em uma posição de negociação forte.

    Resta saber se o Red Star decidirá lucrar neste verão com o que, sem dúvida, será um valor recorde para um jogador sérvio. Pelo que vale a pena: o próprio jogador insiste que não se deixa influenciar por todos os rumores.

    “Não acho que me deixei levar pelo fato de que se escreve muito sobre a minha saída”, disse ele ao Sportal. “Todos esses valores altos, 25 milhões de euros... Isso não tem nenhuma influência no meu jogo e na minha permanência aqui.”

    Kostov sugeriu, no entanto, que já superou o nível da primeira divisão sérvia e deu uma importante dica sobre onde poderia ir no futuro: “Não posso dizer que o nível seja fácil demais, pois há muitos jogadores experientes e realmente bons na Super Liga. Claro que acho que posso jogar em um nível mais alto, com certeza. No momento, acho que isso está ótimo para mim.”

    Ele acrescentou: “Acho que teria melhor desempenho na Alemanha ou na Itália. Como já disse várias vezes, não penso tanto nos meus próprios desejos. Não é meu objetivo principal ir para algum lugar neste verão.”