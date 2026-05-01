O jovem prodígio sérvio que chamou a atenção do Arsenal e do FC Barcelona

Não será surpresa que alguns dos principais clubes europeus estejam acompanhando de perto o desempenho de Kostov em Belgrado, agora que ele está tendo uma excelente primeira temporada no Estrela Vermelha. No curto prazo, ele certamente se concentrará em ajudar seu clube atual a conquistar o nono título nacional consecutivo, agora que a fase final do campeonato da Superliga está prestes a começar. Mas, no próximo verão, haverá muita atenção voltada para o seu futuro.
O jovem já é associado a clubes como Arsenal, AC Milan, Barcelona — contra quem ele marcou um ousado pênalti à la Panenka na UEFA Youth League em 2024 —, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Enquanto isso, a ligação de Stankovic com a Inter provavelmente significa que o gigante italiano também está na disputa. No entanto, como o jovem assinou apenas em outubro um novo contrato até 2028, o Red Star se encontra em uma posição de negociação forte.
Resta saber se o Red Star decidirá lucrar neste verão com o que, sem dúvida, será um valor recorde para um jogador sérvio. Pelo que vale a pena: o próprio jogador insiste que não se deixa influenciar por todos os rumores.
“Não acho que me deixei levar pelo fato de que se escreve muito sobre a minha saída”, disse ele ao Sportal. “Todos esses valores altos, 25 milhões de euros... Isso não tem nenhuma influência no meu jogo e na minha permanência aqui.”
Kostov sugeriu, no entanto, que já superou o nível da primeira divisão sérvia e deu uma importante dica sobre onde poderia ir no futuro: “Não posso dizer que o nível seja fácil demais, pois há muitos jogadores experientes e realmente bons na Super Liga. Claro que acho que posso jogar em um nível mais alto, com certeza. No momento, acho que isso está ótimo para mim.”
Ele acrescentou: “Acho que teria melhor desempenho na Alemanha ou na Itália. Como já disse várias vezes, não penso tanto nos meus próprios desejos. Não é meu objetivo principal ir para algum lugar neste verão.”