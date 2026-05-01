O jovem prodígio sérvio que chamou a atenção do Arsenal e do FC Barcelona

Para Vasilije Kostov, esta é a definição perfeita de uma temporada de destaque. Há um ano, ele ainda jogava pela equipe sub-19 do Estrela Vermelha, mas, doze meses depois, ele se aproxima do fim de uma notável temporada de estreia na equipe principal, na qual registrou, no total, mais de 20 gols e assistências.

Faltam apenas algumas semanas para seu aniversário de 18 anos, mas esses números impressionantes e suas atuações dinâmicas pelo futuro campeão sérvio chamaram a atenção da elite europeia. Clubes como Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique estariam acompanhando de perto seu desempenho incrível.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o adolescente que está conquistando o futebol sérvio de forma avassaladora.