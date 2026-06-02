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Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Traduzido por

O jovem prodígio bósnio que sonha em jogar pelo Real Madrid

NXGN
Bósnia e Herzegovina
K. Alajbegovic
Copa do Mundo
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Salzburg
Bundesliga
Especiais e Opinião

Kerim Alajbegovic, de 18 anos, formado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, teve uma ascensão meteórica desde que trocou a Bundesliga alemã pela austríaca. No verão passado, ele foi para o Red Bull Salzburg, antes mesmo de ter feito sua estreia na equipe principal na BayArena. Mas ele já mostrou o suficiente para convencer seu antigo clube a ativar a cláusula de recompra em seu contrato.

No entanto, esse certamente não será o último grande passo no que pode se tornar uma carreira brilhante no mais alto nível. Não é improvável que o Leverkusen tente aproveitar imediatamente a situação de Alajbegovic, dado o interesse de vários grandes clubes europeus, e o próprio jogador admitiu que sonha em jogar pelo Real Madrid.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a mais nova superestrela do futebol bósnio.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    O início

    Embora seja uma promessa da seleção da Bósnia e Herzegovina, Alajbegovic nasceu, na verdade, em Colônia, filho de pais bósnios. Seu pai e agente, Semin, também foi jogador de futebol e atuou durante toda a carreira nas divisões inferiores da Alemanha.

    Kerim deu os primeiros passos em sua trajetória no futebol ainda muito jovem e ingressou, em 2013, na base do clube de sua cidade natal, o 1. FC Köln. Ele passou oito anos lá se desenvolvendo, antes de ser contratado pelo rival local, o Leverkusen, o que acabou sendo uma mudança precoce que marcou sua carreira.

    O Leverkusen viu claramente potencial nele, pois na temporada 2022/23 ele já brilhava na equipe Sub-17 aos quinze anos de idade. Na temporada seguinte, Alajbegovic já jogava pelo Sub-19 do Leverkusen, e seu desempenho impressionante de 28 gols e assistências nessa categoria, incluindo uma sequência de 14 gols em 13 partidas na temporada 2024/25, despertou o interesse do Salzburg.

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  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Avanço

    Apesar de seu desempenho nas categorias de base, curiosamente, Aljabegovic nunca chegou a jogar pela equipe principal do Leverkusen. Embora o ex-técnico Xabi Alonso o tenha incluído nas escalações tanto para a Bundesliga quanto para a Liga dos Campeões durante sua última temporada no comando.

    Como resultado, Aljabegovic foi buscar sorte em outro lugar e, em julho de 2025, assinou contrato com o Salzburg por apenas dois milhões de euros. O clube faz parte do grupo Red Bull, assim como o RB Leipzig. Isso aconteceu apenas alguns meses depois de ele ter assinado seu primeiro contrato profissional com o Leverkusen.

    O jogador, então com 17 anos, fez com que seu antigo clube se arrependesse imediatamente da decisão de deixá-lo ir. Ele marcou em sua estreia na Copa da Áustria e, em seguida, fez sua estreia oficial na Bundesliga austríaca com um gol e uma assistência contra o Grazer AK. Seu gol foi de alto nível: Aljabegovic posicionou-se na entrada da área e chutou a bola com um chute forte e descendente por cima do goleiro.

  • E agora?

    Esse foi o início do que se tornou uma temporada de destaque para Alajbegovic em seu novo clube. O jovem passou de sucesso em sucesso, o que, curiosamente, levou o Leverkusen a recontratá-lo apenas oito meses após sua saída. E isso apesar de ele ter assinado rapidamente um novo contrato de quatro anos com o Salzburg em setembro, logo após completar 18 anos.

    O jovem ponta se consolidou como titular no Die Roten Bullen e soma, no total, 17 gols e assistências em 44 partidas em todas as competições, incluindo um gol espetacular na Liga Europa contra o FC Basel.

    No âmbito internacional, Aljabegovic foi rapidamente convocado para a seleção da Bósnia, depois de já ter representado seu país em todas as categorias de base. Talvez com o objetivo de afastar o interesse alemão.

    Alajbegovic também representará seu país na Copa do Mundo, após ter desempenhado um papel fundamental na fase de qualificação. Ele deu a assistência para o lendário Dzeko marcar o gol de empate crucial na semifinal dos play-offs contra o País de Gales, manteve a calma para converter o pênalti decisivo na disputa de pênaltis e repetiu essa façanha na vitória sensacional sobre a Itália na final.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    Pontos fortes

    O perfil online do Alajbegovic no site do Salzburg diz tudo o que você precisa saber sobre seu potencial, embora em termos um tanto exagerados: “Este talento selvagem impressiona pela criatividade, velocidade, técnica excepcionalmente refinada e disposição para dar tudo de si pela equipe.”

    No entanto, quando você o vê em plena ação, é difícil contestar isso. Alajbegovic é o tipo de ponta que mantém a cabeça baixa e avança com tudo contra os zagueiros. Ele possui toda a técnica e velocidade que se espera de um ponta de ponta moderno, combinadas com uma característica que realmente o diferencia.

    Alajbegovic é ambidestro, o que significa que pode cortar para dentro a partir da ala esquerda e dar um chute perigoso, algo que adora fazer, ou criar uma oportunidade para um de seus companheiros. Seus gols contra o Grazer e o Basel são excelentes exemplos disso. Essa ambidestria também significa que ele é versátil o suficiente para jogar nas duas laterais ou como camisa 10.

    Alajbegovic tem 1,85 metro de altura, o que já o torna bastante imponente fisicamente, e isso é algo que ele poderá usar a seu favor no futuro.

    É claro que o jovem também tem a mentalidade e a autoconfiança necessárias para ter sucesso. Numa entrevista recente à FACE TV, ele disse: “Quando estou em campo, não tenho medo de ninguém! Tenho muita confiança em mim mesmo e faço o mesmo, quer esteja jogando contra uma equipe de nível superior ou inferior.”

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    Pontos a melhorar

    Aos 18 anos, é compreensível que Alajbegovic ainda seja um diamante bruto em certos aspectos. O jovem provavelmente vai querer melhorar seus cruzamentos. Considerando as excelentes posições em que costuma se colocar, um total de quatro assistências em todas as competições é um pouco baixo.

    Como era de se esperar, também devido à sua pouca idade, Alajbegovic às vezes pode pecar pelo excesso. Já foi observado que ele desaparece em algumas partidas. O atacante também precisará aprimorar seu trabalho defensivo, especialmente em uma competição de nível superior.

    O jogador da seleção da Bósnia também recebeu quatro cartões amarelos em sua temporada de estreia na Áustria, o que sugere que ele precisa melhorar também no aspecto disciplinar.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    O novo Ousmane Dembélé?

    Embora considere Lionel Messi seu grande ídolo, o estilo de jogo de Alajbegovic apresenta, na verdade, semelhanças notáveis com o de duas superestrelas do Paris Saint-Germain: Ousmane Dembélé eKhvicha Kvaratskhelia.

    Ele não só compartilha a origem do Leste Europeu, o estilo de drible com a cabeça baixa e a altura de Kvaratskhelia, mas também possui a altura e a habilidade com os dois pés que fazem de Dembélé um talento tão especial.

    Seu domínio de bola se assemelha muito ao de Dembélé, com Alajbegovic cortando para dentro com frequência e chutando com os dois pés de fora da área. Ele também compartilha essa capacidade de atuar em espaços reduzidos, e o ponta possui, além disso, a visão para criar aberturas para seus companheiros.

  • O futuro

    O desempenho de Alajbegovic nesta temporada já chamou a atenção de alguns dos principais clubes europeus, já que circulam rumores em seu país natal sobre o interesse de times como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter e Roma. Mas seu futuro a curto prazo já está definido.

    Oito meses após ter vendido o ponta ao Salzburg, antes mesmo de ele ter feito sua estreia na equipe principal, o Leverkusen ativou uma cláusula de recompra de oito milhões de euros no contrato do jovem, valor que, aliás, está bem abaixo de seu valor de mercado atual de 22 milhões de euros. O clube alemão também assinou imediatamente um contrato de cinco anos.

    O acordo já havia sido confirmado em março, quando Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen, afirmou que o jovem talento “não apenas atendeu às altas expectativas em Salzburgo, mas as superou em muito pouco tempo”.

    O próprio Alajbegovic comentou sobre a transferência: “Para mim, é um passo para um nível mais alto. Conheço o clube, e o Leverkusen segue os mais altos padrões. É um dos 16 melhores clubes da Europa, que sempre disputa as primeiras posições na Bundesliga. Muitos jovens jogadores já fizeram sucesso aqui. Esse é o meu objetivo também.”

    No entanto, ainda existe a possibilidade de o Leverkusen considerar vendê-lo assim que ele retornar. O pai e agente do jogador disse recentemente aoBILD que “muitos clubes estão interessados” em seu filho: “Escolhemos conscientemente seguir o caminho com o Bayer Leverkusen. Nossa relação com o clube e com a diretoria é excelente.”

    No entanto, está claro que a BayArena não será o destino final de Alajbegovic. Em uma entrevista recente à FACE TV sobre suas ambições gigantescas, o jovem disse: “Ainda não sou uma grande estrela! Isso ainda vai acontecer! É verdade que farei de tudo para me tornar uma. Gostaria muito de jogar pelo Real Madrid. Desde criança, já sonhava com esse clube. Mas se for o Barcelona, também não tenho problema com isso.”