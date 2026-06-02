O jovem prodígio bósnio que sonha em jogar pelo Real Madrid

O desempenho de Alajbegovic nesta temporada já chamou a atenção de alguns dos principais clubes europeus, já que circulam rumores em seu país natal sobre o interesse de times como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter e Roma. Mas seu futuro a curto prazo já está definido.
Oito meses após ter vendido o ponta ao Salzburg, antes mesmo de ele ter feito sua estreia na equipe principal, o Leverkusen ativou uma cláusula de recompra de oito milhões de euros no contrato do jovem, valor que, aliás, está bem abaixo de seu valor de mercado atual de 22 milhões de euros. O clube alemão também assinou imediatamente um contrato de cinco anos.
O acordo já havia sido confirmado em março, quando Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen, afirmou que o jovem talento “não apenas atendeu às altas expectativas em Salzburgo, mas as superou em muito pouco tempo”.
O próprio Alajbegovic comentou sobre a transferência: “Para mim, é um passo para um nível mais alto. Conheço o clube, e o Leverkusen segue os mais altos padrões. É um dos 16 melhores clubes da Europa, que sempre disputa as primeiras posições na Bundesliga. Muitos jovens jogadores já fizeram sucesso aqui. Esse é o meu objetivo também.”
No entanto, ainda existe a possibilidade de o Leverkusen considerar vendê-lo assim que ele retornar. O pai e agente do jogador disse recentemente aoBILD que “muitos clubes estão interessados” em seu filho: “Escolhemos conscientemente seguir o caminho com o Bayer Leverkusen. Nossa relação com o clube e com a diretoria é excelente.”
No entanto, está claro que a BayArena não será o destino final de Alajbegovic. Em uma entrevista recente à FACE TV sobre suas ambições gigantescas, o jovem disse: “Ainda não sou uma grande estrela! Isso ainda vai acontecer! É verdade que farei de tudo para me tornar uma. Gostaria muito de jogar pelo Real Madrid. Desde criança, já sonhava com esse clube. Mas se for o Barcelona, também não tenho problema com isso.”