O jovem prodígio bósnio que sonha em jogar pelo Real Madrid

O perfil online do Alajbegovic no site do Salzburg diz tudo o que você precisa saber sobre seu potencial, embora em termos um tanto exagerados: “Este talento selvagem impressiona pela criatividade, velocidade, técnica excepcionalmente refinada e disposição para dar tudo de si pela equipe.”

No entanto, quando você o vê em plena ação, é difícil contestar isso. Alajbegovic é o tipo de ponta que mantém a cabeça baixa e avança com tudo contra os zagueiros. Ele possui toda a técnica e velocidade que se espera de um ponta de ponta moderno, combinadas com uma característica que realmente o diferencia.

Alajbegovic é ambidestro, o que significa que pode cortar para dentro a partir da ala esquerda e dar um chute perigoso, algo que adora fazer, ou criar uma oportunidade para um de seus companheiros. Seus gols contra o Grazer e o Basel são excelentes exemplos disso. Essa ambidestria também significa que ele é versátil o suficiente para jogar nas duas laterais ou como camisa 10.

Alajbegovic tem 1,85 metro de altura, o que já o torna bastante imponente fisicamente, e isso é algo que ele poderá usar a seu favor no futuro.

É claro que o jovem também tem a mentalidade e a autoconfiança necessárias para ter sucesso. Numa entrevista recente à FACE TV, ele disse: “Quando estou em campo, não tenho medo de ninguém! Tenho muita confiança em mim mesmo e faço o mesmo, quer esteja jogando contra uma equipe de nível superior ou inferior.”