O Inter está de olho em Robin Risser, do Lens; ele é a alternativa a Vicario, do Tottenham

O Inter pensa no futuro da baliza e, nessa perspectiva, continua a procurar opções, apesar de na sede do clube já terem apontado um favorito: Guglielmo Vicario, que, por sua experiência e valor de transferência, é considerado atualmente o melhor perfil que o mercado pode oferecer, levando em conta a relação entre qualidade e preço.





É claro que, se pudessem investir valores diferentes, os nerazzurri olhariam para a Roma, onde Svilar está se destacando, mas é improvável que a Oaktree disponibilize um grande orçamento para o clube e, portanto, será necessário pensar de acordo com as prioridades, que atualmente não prevêem gastos exorbitantes para o goleiro.





Mas, como explicamos nos últimos dias, abril será um mês importante para o planejamento, no qual haverá também reuniões sobre o mercado e analisaremos os diversos perfis identificados nestes meses, apresentando à diretoria uma lista de nomes com os respectivos prós e contras de cada caso.



