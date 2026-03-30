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O Inter está de olho em Robin Risser, do Lens; ele é a alternativa a Vicario, do Tottenham

Inter de Milão
R. Risser
Mercado da bola
Lens

Os nerazzurri estão de olho no jovem goleiro francês.

O Inter pensa no futuro da baliza e, nessa perspectiva, continua a procurar opções, apesar de na sede do clube já terem apontado um favorito: Guglielmo Vicario, que, por sua experiência e valor de transferência, é considerado atualmente o melhor perfil que o mercado pode oferecer, levando em conta a relação entre qualidade e preço.


É claro que, se pudessem investir valores diferentes, os nerazzurri olhariam para a Roma, onde Svilar está se destacando, mas é improvável que a Oaktree disponibilize um grande orçamento para o clube e, portanto, será necessário pensar de acordo com as prioridades, que atualmente não prevêem gastos exorbitantes para o goleiro.


Mas, como explicamos nos últimos dias, abril será um mês importante para o planejamento, no qual haverá também reuniões sobre o mercado e analisaremos os diversos perfis identificados nestes meses, apresentando à diretoria uma lista de nomes com os respectivos prós e contras de cada caso.


  • VICARIO NA POLE

    No que diz respeito à posição de goleiro, a ideia do técnico e da diretoria é contratar um jogador que não se intimide diante de um San Siro lotado. Um homem, mais do que um rapaz, que saiba lidar com as tensões e emoções dentro de um estádio que não é fácil de enfrentar.


    É por isso que o fator idade também se torna importante: um goleiro entre 29 e 30 anos não deve ser considerado “velho”, pois ainda teria pela frente outros 4 ou 5 anos de excelente nível antes de se aposentar.


    Essa é a consideração que impulsiona e promove a candidatura de Vicario. Mas a diretoria está, de qualquer forma, trabalhando para apresentar à diretoria uma lista de nomes para escolha, sabendo que, para a Oaktree, também o potencial de futuro dos jogadores tem peso quando se trata de investir.




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  • ALTERNATIVA RISSER

    Refletindo sobre esse último aspecto, entre os nomes que o Inter conhece muito bem e que os nerazzurri tiveram a oportunidade de apreciar particularmente, está o de Robin Risser, goleiro nascido em 2004 do Lens, clube francês que, surpreendentemente, está disputando ponto a ponto com o PSG a conquista do título de campeão da França.


    Risser é um goleiro de grande personalidade, um jogador que parece ter o futuro garantido e destinado a chegar aos melhores clubes da Europa. O Inter, como já foi dito, o acompanha há algum tempo e já há ótimos relatórios sobre ele na Viale della Liberazione.


    No momento, o nome de Risser não está no topo da lista, especialmente se a diretoria optar por um goleiro experiente, mas se, após as reuniões de abril, o clube decidir apostar nos jovens, então atenção à sua candidatura, pois ele pode subir rapidamente na hierarquia.

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