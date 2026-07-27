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O futebol inglês recebe luz verde do IFAB para acabar com os intervalos do goleiro
Medidas mais rigorosas contra os tempos técnicos
De acordo com um comunicado divulgado pela FA, a Associação de Futebol, a Premier League, a EFL e a Superliga Feminina uniram forças para eliminar a brecha do “tempo técnico” que tem frustrado tanto torcedores quanto treinadores. Sob a nova medida experimental, se uma partida for interrompida devido a uma lesão do goleiro, o técnico principal deverá indicar um jogador de linha para deixar o campo por um período mínimo de um minuto após o reinício da partida.
Essa iniciativa surge após incidentes de grande repercussão em que goleiros foram acusados de simular lesões para quebrar o ímpeto do adversário. Na última temporada, o técnico do Leeds United, Daniel Farke, acusou publicamente Gianluigi Donnarumma de simular uma lesão para burlar as regras.
- Getty
Regras específicas do julgamento e isenções
A regra será rigorosamente aplicada nas divisões de ponta do futebol inglês, embora não seja utilizada abaixo da National League Step 2 no futebol masculino. Para facilitar a transição, os treinadores têm um prazo estrito de 10 segundos para indicar qual jogador deve sair de campo.
É fundamental ressaltar que certas salvaguardas permanecem em vigor para proteger o bem-estar dos jogadores. Há exceções claras à regra, como quando um goleiro está sangrando ou se sofreu lesão após uma colisão com um jogador de linha. Além disso, se for marcado um tiro livre por falta no goleiro e ele precisar de atendimento médico imediato, a equipe não será penalizada com a perda temporária de um jogador.
Novos protocolos de gestão do tempo
Além do teste com o goleiro, o futebol inglês está introduzindo novas medidas para aumentar o tempo de bola em jogo na temporada 2026-27. Os árbitros passarão a utilizar uma contagem regressiva de cinco segundos como ferramenta de controle caso se considere que os jogadores estejam atrasando indevidamente os chutes de meta ou os arremessos laterais.
Os árbitros também estão de olho na demora na saída dos jogadores substituídos, o que há muito tempo é um ponto de discórdia para as equipes que estão perdendo. A partir da nova temporada, será aplicado um limite de tempo estrito de dez segundos para os jogadores que saírem de campo durante uma substituição. Essa regra específica entrará em vigor logo no primeiro apito da nova temporada, sendo implementada especificamente durante a Carabao Cup, no sábado, 1º de agosto.
- Getty Images Sport
Impacto global e questões relacionadas ao bem-estar
O teste realizado na Inglaterra faz parte de um movimento global mais amplo para aprimorar as regras do jogo, com a A-League australiana também explorando variações dessas regras de gestão do tempo. Embora a FA e a Premier League continuem comprometidas com o teste, algumas partes interessadas manifestaram preocupações quanto à segurança dos jogadores.
Apesar dessas preocupações, os órgãos reguladores acreditam que o sistema atual de interrupções táticas é insustentável. As autoridades inglesas acompanharão de perto o teste ao longo da temporada 2026-27, em conjunto com a IFAB, para determinar sua viabilidade a longo prazo. Ao eliminar o incentivo para que as equipes “simulem” lesões, a esperança é que o futebol se torne mais rápido, mais justo e menos interrompido por manobras táticas fora de campo.
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