O futebol inglês recebe luz verde do IFAB para acabar com os intervalos do goleiro

Além do teste com o goleiro, o futebol inglês está introduzindo novas medidas para aumentar o tempo de bola em jogo na temporada 2026-27. Os árbitros passarão a utilizar uma contagem regressiva de cinco segundos como ferramenta de controle caso se considere que os jogadores estejam atrasando indevidamente os chutes de meta ou os arremessos laterais.

Os árbitros também estão de olho na demora na saída dos jogadores substituídos, o que há muito tempo é um ponto de discórdia para as equipes que estão perdendo. A partir da nova temporada, será aplicado um limite de tempo estrito de dez segundos para os jogadores que saírem de campo durante uma substituição. Essa regra específica entrará em vigor logo no primeiro apito da nova temporada, sendo implementada especificamente durante a Carabao Cup, no sábado, 1º de agosto.