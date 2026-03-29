O ex-atacante da Inglaterra e do Tottenham, Jermain Defoe, assume seu primeiro cargo como técnico principal
Defoe assume o comando da equipe
O técnico de 43 anos assume o comando do Woking, que busca se estabilizar após um período de transição. Embora o ex-jogador da Premier League tenha ocupado vários cargos técnicos desde que se aposentou como jogador, esta nomeação representa sua primeira contratação definitiva como treinador principal.
Anteriormente, ele atuou como técnico interino no Rangers e dedicou-se ao desenvolvimento de jovens talentos na base do Tottenham Hotspur.
Em comunicado oficial divulgado pelo clube, o lendário artilheiro expressou seu entusiasmo com a mudança. “O Woking é um clube histórico com enorme potencial, e estou muito animado por fazer parte deste projeto empolgante. Mal posso esperar para começar”, disse Defoe.
Estabelecendo uma nova filosofia
O clube da National League optou por Defoe após um rigoroso processo de entrevistas com o objetivo de encontrar um líder capaz de implementar um estilo moderno de futebol. O presidente do clube, Todd Johnson, explicou que a visão do ex-atacante sobre o esporte se destacou entre os candidatos.
Johnson declarou: “As conquistas de Jermain como jogador falam por si, mas o que nos chamou a atenção durante o processo foi a forma como ele vê o jogo, como ele eleva os padrões e sua abordagem à liderança e ao desenvolvimento dos jogadores. Temos um plano claro de onde queremos chegar como clube e acreditamos que Jermain é a pessoa certa para construir sobre as bases sólidas já estabelecidas e nos ajudar a avançar na próxima fase dessa jornada.”
Equipe de apoio e sucesso provisório
Defoe não estará sozinho nessa nova aventura, já que o clube lhe disponibilizou um braço direito experiente. O ex-técnico do Fulham e do Halifax, Paul Bracewell, junta-se à comissão técnica como assistente, trazendo um vasto conhecimento da Football League para o banco de reservas. O clube também confirmou que os técnicos interinos Craig Ross e Jake Hyde continuarão fazendo parte da equipe técnica daqui para frente.
Ross recebeu elogios por seu trabalho como técnico interino após a demissão de Neal Ardley. Durante sua passagem temporária, ele levou o Woking a quatro vitórias e três empates em oito partidas. Ross comandará a equipe pela última vez no confronto desta terça-feira contra o Altrincham, antes de passar o bastão para Defoe nas partidas restantes da temporada.
Uma carreira notável fora dos campos
Além de sua perspicácia tática, os dirigentes do Woking destacaram o caráter de Defoe como um fator-chave na sua decisão. O diretor de futebol Jody Brown observou que a determinação do atacante em ter sucesso e sua sintonia com a “filosofia de jogo preferida” do clube foram fundamentais. O clube espera que sua cultura de alto desempenho contagie o elenco, que busca subir na tabela da National League, onde atualmente ocupa a 11ª posição, a 18 pontos das vagas para os playoffs.