O espetacular retorno de Jadon Sancho ao BVB conta com um defensor de peso

Há dias que se discute um novo retorno do atacante. Segundo informações do jornal *Bild*, o BVB, liderado pelo presidente Hans-Joachim Watze, está interessado, mas apenas sob determinadas condições. Assim, apesar de se tratar de uma transferência sem custo de transferência, o clube não pretende pagar qualquer bônus de assinatura e pretende oferecer ao jogador um salário de, no máximo, cinco milhões de euros, mais bônus.

Sancho havia saído da base do Manchester City para o Dortmund em 2017 e se tornou titular a partir de 2018. Em 2021, ele foi transferido para o Manchester United por 85 milhões de euros, mas nunca se adaptou de fato ao clube. No inverno de 2024, ele retornou ao BVB por meio de um empréstimo de seis meses. Em seguida, o ManUnited o emprestou por um ano ao Chelsea FC. Em seu último ano de contrato, ele foi novamente emprestado, desta vez ao Aston Villa. Pelo quarto colocado da Premier League, ele marcou apenas um gol e deu três assistências em 31 partidas.