Marco Reus (36) alimentou ainda mais as especulações sobre um novo retorno de Jadon Sancho (26) ao Borussia Dortmund.
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O espetacular retorno de Jadon Sancho ao BVB conta com um defensor de peso
Em entrevista à Sport Bild, a lenda do BVB disse: “Aconselho Jadon, antes de tudo, a procurar onde ele se sinta bem novamente e possa reencontrar seu jogo. E se for no BVB, isso seria bom tanto para ele quanto para o Dortmund!”
Reus, que foi companheiro de equipe de Sancho de 2017 a 2021 e no primeiro semestre de 2024, destacou as qualidades especiais do jogador: “Raramente joguei com um jogador que tomasse decisões tão boas de forma instintiva e em situações difíceis.”
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O Dortmund quer trazer Sancho de volta — mas não a qualquer preço
Há dias que se discute um novo retorno do atacante. Segundo informações do jornal *Bild*, o BVB, liderado pelo presidente Hans-Joachim Watze, está interessado, mas apenas sob determinadas condições. Assim, apesar de se tratar de uma transferência sem custo de transferência, o clube não pretende pagar qualquer bônus de assinatura e pretende oferecer ao jogador um salário de, no máximo, cinco milhões de euros, mais bônus.
Sancho havia saído da base do Manchester City para o Dortmund em 2017 e se tornou titular a partir de 2018. Em 2021, ele foi transferido para o Manchester United por 85 milhões de euros, mas nunca se adaptou de fato ao clube. No inverno de 2024, ele retornou ao BVB por meio de um empréstimo de seis meses. Em seguida, o ManUnited o emprestou por um ano ao Chelsea FC. Em seu último ano de contrato, ele foi novamente emprestado, desta vez ao Aston Villa. Pelo quarto colocado da Premier League, ele marcou apenas um gol e deu três assistências em 31 partidas.
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Reus imagina-se continuando nos EUA
Reus, que supostamente é muito amigo de Sancho, transferiu-se para o LA Galaxy em 2024. Seu contrato lá vai até o final de 2027. Após encerrar a carreira, ele atuará como embaixador da marca do BVB. No entanto, em entrevista à Sport Bild, ele deu a entender que também poderia imaginar ficar mais tempo nos EUA.
Reus disse: “No momento, nos sentimos muito bem aqui como família. Se continuaremos morando aqui após o fim da minha carreira ativa depende de vários fatores, mas, em princípio, podemos imaginar ficar por mais tempo.”
Jadon Sancho: seus dados de desempenho na temporada 2025/26
Intervenções
31
Gols
1
Assistências
3
Minutos jogados
1.520