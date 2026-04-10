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O desejo de Yamal entra em conflito com a política de Fleck no clássico

Barcelona x Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
L. Yamal
H. Flick
F. de Jong
Espanha

Flick aposta na rotação no clássico da Catalunha

O Barcelona se prepara para enfrentar seu vizinho Espanyol, amanhã, sábado, pela 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona chega ao clássico da Catalunha com uma confortável vantagem na La Liga, além da necessidade de poupar forças para tentar uma remontada épica na próxima terça-feira na Liga dos Campeões.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, 7 pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Real Madrid.

O jornal “Sport” destacou que chegou a hora de rodar o elenco do Barcelona, contando com o banco de reservas e dando oportunidade aos jogadores menos utilizados, e é isso que o técnico Hans Flick planeja.

Alguns titulares permanecerão na escalação do Barcelona, pois o Real Madrid recebe o Girona nesta sexta-feira e pode reduzir a diferença para 4 pontos temporariamente.

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  • لامين يامالGetty Images Sport

    Um clássico menos tenso... e Yamaal em situação especial

    Juan García disputará um clássico com um clima menos tenso do que o jogo da primeira fase no estádio do Espanyol, e certamente está animado para participar.

    Entre os jogadores que voltam ao time titular está também o zagueiro Pau Cubarsi, após o cartão vermelho recebido na última quarta-feira.

    Lamine Yamal continua sendo um caso à parte: ele quer jogar todas as partidas e se sente melhor quando mantém o ritmo da competição em campo; além disso, jogos importantes como o clássico o motivam.

    Portanto, não seria surpresa ver Yamal como titular, embora dar minutos ao jogador Rony Bardi seja uma opção lógica.

    • Publicidade
  • رونالد أراوخوAFP

    Política de reciclagem na área de defesa

    É aqui que entra o grupo de jogadores que podem ter uma chance: Alejandro Balde pode ser titular pela primeira vez desde que se recuperou da lesão muscular, embora tenha jogado apenas 4 minutos contra o Atlético de Madrid na La Liga e não tenha participado da partida da última quarta-feira.

    Talvez o técnico Hans Flick considere que a mudança possa ser surpreendente, mas João Cancelo e Gerard Martínez precisam de descanso.

    Na defesa, o capitão Ronald Araújo tem chances de jogar, a menos que Flick decida contar com ele para cobrir a ausência de Kubarsi na partida europeia; nesse caso, Eric Garcia pode ser o substituto.

  • دي يونجEPA

    O retorno de De Jong e a participação de Gavi

    Já o meio-campo é onde provavelmente ocorrerão mais mudanças, já que é quase certo que Pedri não será titular, depois de ter saído no intervalo da partida de quarta-feira devido a algumas dores.

    E, embora se espere o retorno de Frenkie de Jong, ele não será titular, mas entrará apenas no segundo tempo para se preparar para a partida da Liga dos Campeões.

    Assim, o jogador com mais chances de começar é Gavi, que jogou 45 minutos contra o Atlético de Madrid, e a próxima etapa será sua primeira partida como titular após o retorno de lesão.

    Também será interessante saber se Flick vai contar com Marc Casado, que não tem tido muitas oportunidades nesta temporada.

    No ataque, independentemente da situação de Bardhi, Fermin López pode ter uma chance na posição de meia ou na ponta esquerda, pois parece estar mais pronto do que Dani Olmo.

    Já Ferran Torres terá a chance de jogar como atacante de ofício e provar seu valor.

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