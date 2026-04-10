O desejo de Yamal entra em conflito com a política de Fleck no clássico

O Barcelona se prepara para enfrentar seu vizinho Espanyol, amanhã, sábado, pela 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona chega ao clássico da Catalunha com uma confortável vantagem na La Liga, além da necessidade de poupar forças para tentar uma remontada épica na próxima terça-feira na Liga dos Campeões.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, 7 pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Real Madrid.

O jornal “Sport” destacou que chegou a hora de rodar o elenco do Barcelona, contando com o banco de reservas e dando oportunidade aos jogadores menos utilizados, e é isso que o técnico Hans Flick planeja.

Alguns titulares permanecerão na escalação do Barcelona, pois o Real Madrid recebe o Girona nesta sexta-feira e pode reduzir a diferença para 4 pontos temporariamente.

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