Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports

O carrasco do Real Madrid está de olho em Mbappé

Mallorca x Rayo Vallecano
Mallorca
Rayo Vallecano
La Liga
Real Madrid
K. Mbappe
V. Muriqi
Espanha

A disputa pelo título de artilheiro da La Liga esquentou bastante depois que Fede Moriki marcou dois gols na vitória do Maiorca por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano, na 31ª rodada.

Moriki abriu o placar para o Maiorca aos 36 minutos e, quatro minutos depois, ampliou a vantagem com o segundo gol.

Jean Vergili marcou o terceiro gol do Maiorca aos 65 minutos, elevando a pontuação da equipe para 34 pontos, na 15ª posição.

Fidat Moriki havia marcado o gol da vitória decisiva do Maiorca (2 a 1) na última rodada contra o Real Madrid.

    A disputa está aberta, com uma ligeira vantagem para Mbappé

    Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, lidera a tabela de artilheiros da La Liga com 23 gols, a sete rodadas do fim.

    O jornal "As" observou: "A disputa parece aberta até o fim, com uma ligeira vantagem para Mbappé, mas qualquer tropeço pode mudar o cenário nas rodadas restantes da La Liga".

    Mbappé está à frente, com apenas dois gols de vantagem sobre Fiedat Moriki, que tem 21 gols.

    Antti Budimir, estrela do Osasuna, ocupa o terceiro lugar, com 16 gols, superando por apenas um gol Lamine Yamal, quarto colocado.

    Em quinto lugar, está Ferran Torres, com 14 gols, após marcar dois contra o Espanyol.

