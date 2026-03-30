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O Bayern de Munique confirma que o lateral-esquerdo deixará o clube a título gratuito neste verão
Chegou-se a um acordo mútuo para a saída no meio do ano
Durante sua passagem pelo Bayern, o jogador da seleção portuguesa tem sido uma presença confiável, ajudando o clube a conquistar tanto o título da Bundesliga quanto a DFL-Supercup. A decisão de se separarem parece ter sido amigável, com ambas as partes agora focadas em encerrar a atual temporada em grande estilo, enquanto buscam mais títulos antes que o experiente zagueiro se despeda.
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Max Eberl presta homenagem ao veterano português
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, elogiou a contribuição do zagueiro para o elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Ele destacou que o profissionalismo e o caráter de Guerreiro o tornaram uma peça fundamental para o ambiente no vestiário durante sua passagem pelo clube, mesmo em períodos de transição para o gigante alemão.
Eberl declarou: “Queremos agradecer ao Rapha pelo tempo que passamos juntos: sempre se podia contar com ele em campo e, além disso, pessoas com o seu caráter enriquecem qualquer vestiário. As conversas com ele eram boas, baseadas em confiança e compreensão. Agora estamos focados juntos em nossos objetivos até o verão; juntos queremos conquistar muito mais.”
Uma carreira versátil em Munique
Desde a sua chegada, Guerreiro se consolidou como um “canivete suíço” para a comissão técnica do Bayern. Até o momento, ele somou 89 partidas pelo clube, marcando 12 gols e dando oito assistências. Sua capacidade de atuar em várias posições tem sido seu maior trunfo, atuando frequentemente como lateral-esquerdo tradicional, lateral-ala e até mesmo no meio-campo. Nesta temporada, ele jogou 23 vezes — nove como titular — em todas as competições e marcou quatro gols.
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Histórico internacional e perspectivas futuras
Aos 32 anos, Guerreiro continua sendo um profissional altamente condecorado, com vasta experiência no mais alto nível do futebol. Seu currículo internacional é particularmente impressionante, com 65 partidas pela seleção portuguesa e quatro gols marcados. Ele foi peça fundamental da equipe que conquistou a Euro 2016 e a primeira edição da Liga das Nações da UEFA em 2019, além de ter representado seu país em duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022.