O Bayern de Munique confirma que o lateral-esquerdo deixará o clube a título gratuito neste verão

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, elogiou a contribuição do zagueiro para o elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Ele destacou que o profissionalismo e o caráter de Guerreiro o tornaram uma peça fundamental para o ambiente no vestiário durante sua passagem pelo clube, mesmo em períodos de transição para o gigante alemão.

Eberl declarou: “Queremos agradecer ao Rapha pelo tempo que passamos juntos: sempre se podia contar com ele em campo e, além disso, pessoas com o seu caráter enriquecem qualquer vestiário. As conversas com ele eram boas, baseadas em confiança e compreensão. Agora estamos focados juntos em nossos objetivos até o verão; juntos queremos conquistar muito mais.”