O balanço da temporada do BVB: quatro grandes decepções e um grande vencedor

Após 47 partidas oficiais, o Borussia Dortmund entra na pausa de verão. Sob o comando do técnico Niko Kovac, o BVB venceu 28 jogos e perdeu dez, com um saldo de gols de 98 a 59. Na Bundesliga, o time da Westfália conquistou com facilidade o segundo lugar. A eliminação precoce nas eliminatórias da Liga dos Campeões e nas oitavas de final da Copa da Alemanha empanhou o balanço. O boletim dos profissionais do time amarelo e preto.

Observação: jogadores com menos de 600 minutos em campo não recebem nota.