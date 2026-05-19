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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

O balanço da temporada do BVB: quatro grandes decepções e um grande vencedor

Bundesliga
Especiais e Opinião
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Borussia Dortmund

Ao longo de toda a temporada, quatro jogadores em particular têm decepcionado no BVB. Um jogador do ataque se destaca como o grande destaque da segunda metade do campeonato. O balanço da temporada do Borussia Dortmund.

Após 47 partidas oficiais, o Borussia Dortmund entra na pausa de verão. Sob o comando do técnico Niko Kovac, o BVB venceu 28 jogos e perdeu dez, com um saldo de gols de 98 a 59. Na Bundesliga, o time da Westfália conquistou com facilidade o segundo lugar. A eliminação precoce nas eliminatórias da Liga dos Campeões e nas oitavas de final da Copa da Alemanha empanhou o balanço. O boletim dos profissionais do time amarelo e preto.

Observação: jogadores com menos de 600 minutos em campo não recebem nota.

  • KobelGetty Images

    BVB, goleiro: Gregor Kobel

    47 partidas oficiais, apenas 57 gols sofridos, 18 jogos sem sofrer gols: o suíço foi o jogador que mais atuou em minutos e apresentou um desempenho consistentemente bom. Kobel salvou sua equipe de vários gols com defesas, algumas delas espetaculares; na partida da Copa em Frankfurt, ele se tornou o herói na disputa de pênaltis. Apenas seu passe desnecessário na última partida em Freiburg, que rendeu um cartão vermelho a Jobe Bellingham, foi uma falha. Nota: 2.

    Jogos: 47

    Minutos: 4260

    Gols sofridos: 57

    Sem sofrer gols: 18

    • Publicidade
  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    BVB, Defesa: Nico Schlotterbeck

    O zagueiro central voltou aos gramados em setembro, após meses afastado por lesão, e jogou as primeiras partidas como se nunca tivesse saído. Porém, depois faltou consistência, e Schlotterbeck esteve envolvido em alguns gols sofridos. A inquietação em torno de seu futuro incerto ficou evidente. No geral, ele jogou bem, mas ainda pode melhorar bastante. Afinal, cinco gols na temporada são um recorde pessoal para ele. Nota: 3.

    Jogos: 37

    Minutos: 3290

    Gols: 5

    Assistências: 2

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Julian Ryerson

    O norueguês não marcou nenhum gol, mas deu assistências para impressionantes 18 gols. Só na Bundesliga, ele somou 15 assistências — apenas Michael Olise (22) e Luiz Diaz (17), do Bayern, tiveram desempenho melhor. A ética de trabalho e o espírito de luta continuaram, como sempre, em alto nível. No entanto, em competições internacionais, ele às vezes teve suas limitações expostas de forma bastante clara. Nota: 2,5.

    Jogos: 42

    Minutos: 3067

    Gols: 0

    Assistências: 18

  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Daniel Svensson

    Na primeira metade da temporada, o sueco jogou praticamente sem parar, terminando com o terceiro maior número de minutos disputados do elenco. Ele se destaca pelo grande esforço físico e pela elevada disciplina tática. No ataque, porém, costuma ser discreto demais. Especialmente em 2026, teve mais pontos negativos do que positivos — por isso, precisa melhorar. Nota: 4.

    Jogos: 45

    Minutos: 3462

    Gols: 4

    Assistências: 2

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Waldemar Anton

    O ex-jogador do Stuttgart foi o segundo com mais minutos em campo e teve inúmeras atuações impecáveis. Não é Schlotterbeck, mas sim Anton quem comanda a defesa do Dortmund. Defende com firmeza, está sempre atento e se lança em todas as bolas. Era exatamente isso que se esperava dele. Nota: 2.

    Jogos: 44

    Minutos: 3927

    Gols: 3

    Assistências: 0

  • Borussia Dortmund v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    BVB, Defesa: Aaron Anselmino

    O jogador emprestado pelo Chelsea FC, que até então não tinha tido nenhuma oportunidade de jogar, fez uma estreia impressionante, mas ficou fora por semanas. Quando Anselmino voltou a estar em forma, ele se destacou em todas as partidas com um jogo de bola a dois agressivo e inteligente, além de uma tranquilidade surpreendente com a bola nos pés. O jogador de 20 anos trouxe a esperança de mais, mas teve que deixar o clube repentinamente — o Chelsea, clube de empréstimo, acionou a cláusula correspondente no meio do ano. Nota: 2,5.

    Jogos: 10

    Minutos: 585

    Gols: 1

    Assistências: 1

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-DORTMUNDAFP

    BVB, Defesa: Ramy Bensebaini

    Após algumas dificuldades iniciais em Dortmund, o argelino se recuperou e teve um ano mais do que satisfatório. Bensebaini, considerado um dos jogadores com melhor técnica do time, evoluiu bastante no aspecto defensivo. Seus impulsos na abertura de jogadas também são, na maioria das vezes, absolutamente sólidos. Além disso, atrás dos atacantes Guirassy, Brandt, Beier e Adeyemi, o jogador com mais gols pelo BVB. Nota: 2,5.

    Jogos: 32

    Minutos: 2396

    Gols: 7

    Assistências: 3

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Luca Reggiani

    O jovem italiano entrou no time devido a lesões, conseguiu se firmar, marcou em sua quarta partida na Bundesliga e, como recompensa, recebeu seu primeiro contrato profissional. Como membro direito da linha de três, compreensivelmente, muitas vezes priorizou a segurança. Por vezes, precisou ser bastante orientado pelo companheiro Anton. No geral, porém, teve um desempenho bastante satisfatório. Nota: 3,5.

    Jogos: 9

    Minutos: 603

    Gols: 1

    Assistências: 0

  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Emre Can

    Assim como Schlotterbeck, o capitão também ficou fora por vários meses no início. Depois disso, o desempenho de Can oscilou, até que ele teve que encerrar a temporada mais cedo devido a uma lesão no ligamento cruzado. Nota: 3,5.

    Jogos: 16

    Minutos: 980

    Gols: 3

    Assistências: 0

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Niklas Süle

    Os quatro anos de Süle no Borussia foram uma grande decepção. Em parte porque ele foi atormentado por dezenas de lesões. O mesmo aconteceu nesta temporada: o zagueiro central perdeu 22 partidas oficiais. Agora, aos 30 anos, ele vai encerrar a carreira. Nota: 4,5.

    Jogos: 13

    Minutos: 632

    Gols: 0

    Assistências: 1

  • Yan Couto of DortmundGetty Images

    BVB, Defesa: Yan Couto

    O jogador que causou preocupações no ano passado, segundo suas próprias palavras, transformou as promessas em ações na primeira metade da temporada e, desde então, tem apresentado uma melhora notável. Embora o duelo defensivo não seja mais a especialidade de Coutinho, ele se empenha e, aos poucos, tem deixado para trás a alta taxa de erros. Na segunda metade da temporada, porém, não teve chance contra o Ryerson, que estava em grande forma, e ficou na maior parte do tempo no banco. Assim, ele mais uma vez não conseguiu justificar seu alto valor de transferência de 25 milhões de euros. Seis participações em gols, no entanto, são aceitáveis. Nota: 4,5.

    Jogos: 27

    Minutos: 1501

    Gols: 3

    Assistências: 3

  • FC St. Pauli v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Defesa: Filippo Mane

    O jogador de 20 anos aproveitou a ausência de Schlotterbeck e Cans no início da temporada e fez sua estreia profissional na Copa em Essen, com uma atuação satisfatória. Cinco dias depois, ele entrou pela primeira vez na Bundesliga, causou um pênalti pouco antes do fim e recebeu um cartão vermelho. Na sequência, ficou completamente de fora, e Reggiani passou à sua frente. Atualmente, ele faz parte da equipe sub-23. Um desfecho amargo para ele. Sem avaliação.

    Jogos: 6

    Minutos: 311

    Gols: 0

    Assistências: 0

  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, meio-campo: Felix Nmecha

    O jogador da seleção alemã teve a melhor temporada de sua passagem pelo BVB e impressionou com atuações consistentemente boas — finalmente, pode-se pensar. Embora Nmecha ainda tivesse alguns momentos de ausência aqui e ali, no geral ele ajudou o meio-campo do Dortmund a manter um bom controle do jogo graças ao seu domínio da bola, às acelerações e à visão de jogo. A importância que Nmecha adquiriu ficou evidente durante o período em que esteve ausente por lesão nas últimas semanas. Nota: 2.

    Jogos: 42

    Minutos: 3137

    Gols: 5

    Assistências: 3

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, meio-campo: Jobe Bellingham

    Dava para perceber que a transição da segunda divisão inglesa para a primeira foi, afinal, um grande salto para o novato. Bellingham jogou muitas vezes na segurança e, na defesa, sempre lhe faltou equilíbrio. O lado positivo: ele foi melhorando gradualmente, conquistou seu lugar no time e acabou sendo titular em 29 partidas. Assim como Ryerson, não marcou nenhum gol. Nota: 3,5.

    Jogos: 45

    Minutos: 2.665

    Gols: 0

    Assistências: 4

  • Borussia Dortmund v Juventus FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    BVB, meio-campo: Julian Brandt

    15 participações em gols são realmente um ótimo resultado para apenas 24 partidas como titular; apenas Guirassy marcou mais gols do que Brandt. O BVB, que não renovou o contrato de Brandt, precisa agora substituir esses números de artilharia. No entanto, a grande constância que se esperaria dele, dado o seu talento, continuou a faltar mesmo no sétimo ano. Desta vez, também houve algumas atuações assustadoras. Nota: 2,5.

    Jogos: 41

    Minutos: 2203

    Gols: 11

    Assistências: 4

  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    BVB, meio-campo: Carney Chukwuemeka

    O mesmo se aplica a ele, assim como a Couto: valor de transferência idêntico, rendimento igualmente modesto. Chukwuemeka jogou em média 32 minutos por partida, tendo sido titular apenas dez vezes. Em meados de abril, em Hoffenheim, ele disputou pela primeira vez em sua carreira profissional uma partida completa de 90 minutos. Sua falta de preparo físico continua sendo o grande problema; ele precisa, finalmente, de consistência física. O potencial do jogador austríaco que disputou a Copa do Mundo é indiscutível, mas brilhou com muito pouca frequência. Nota: 4,5.

    Jogos: 38

    Minutos: 1225

    Gols: 3

    Assistências: 2

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, meio-campo: Marcel Sabitzer

    Após uma pré-temporada extremamente fraca, o austríaco conseguiu se estabilizar inicialmente no meio-campo, mas acabou perdendo o ritmo rapidamente. Considerando sua experiência e seu potencial, espera-se muito mais do jogador de 32 anos. Sabitzer desaparece com muita frequência e tem pouca influência no jogo. Nota: 4,5.

    Jogos: 34

    Minutos: 2347

    Gols: 1

    Assistências: 4

  • Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, meio-campo: Pascal Groß

    O jogador de 34 anos, que na temporada 2024/25 ainda era o segundo jogador de linha com mais partidas disputadas e contava com 15 assistências, acabou se tornando um mero reserva na primeira metade da temporada. Ele foi titular apenas oito vezes. Quando jogava, Groß raramente impressionava. Um semestre muito insatisfatório para ele, razão pela qual se transferiu para o Brighton, seu ex-clube, na janela de transferências de inverno. Nota: 4,5.

    Jogos: 16

    Minutos: 732

    Gols: 0

    Assistências: 2

  • Salih Özcan BVBgetty

    BVB, meio-campo: Salih Özcan

    Não há como negar: Özcan cumpriu com sucesso seu contrato em Dortmund. O clube não o inscreveu para a Liga dos Campeões, e a transferência prevista para o verão não se concretizou, em parte devido a lesões. Kovac afirmou que Özcan teria mais tempo de jogo na segunda metade da temporada — no final, foram 53 minutos. Agora, ele deixará o clube sem custo de transferência. Sem avaliação.  

    Jogos: 12

    Minutos: 74

    Gols: 0

    Assistências: 0

  • KARIM ADEYEMI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    BVB, ataque: Karim Adeyemi

    Depois de ter sido o jogador mais consistente do Dortmund no ataque na primeira metade da temporada (nove participações em gols), Adeyemi se tornou, em 2026, o maior perdedor da equipe. Ele foi titular apenas seis vezes, tendo ficado um mês afastado por lesão. Ainda assim, manteve-se como o terceiro maior artilheiro da equipe, ao lado de Beier. Considerando seu potencial e as expectativas em relação à Copa do Mundo, foi uma segunda metade da temporada absolutamente decepcionante para Adeyemi, que também se destacou negativamente na primeira metade do ano por indisciplinas dentro e fora de campo. Nota: 4.

    Jogos: 39

    Minutos: 1836

    Gols: 10

    Assistências: 6

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, ataque: Serhou Guirassy

    No ano passado, Guirassy somou 43 participações em gols em 45 partidas. Desta vez, foram 28 em 46 jogos. Seus 22 gols são o dobro dos do segundo melhor artilheiro, Brandt. O fato de não ter marcado mais se deveu a uma fase de seca épica, em que marcou apenas uma vez em 13 partidas da Bundesliga. Além disso, ele se destacou negativamente em várias ocasiões: polêmica sobre pênalti em Turim, recusa em apertar a mão de Kovac, linguagem corporal negativa. Nota: 2,5.

    Jogos: 46

    Minutos: 3222

    Gols: 22

    Assistências: 6

  • Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    BVB, ataque: Maximilian Beier

    O grande destaque do Dortmund na segunda metade da temporada! Com seis gols e sete assistências — e isso apesar de raramente jogar em sua posição preferida (dupla de ataque ou atacante recuado no centro) —, Beier ainda pode ter conquistado uma vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo. O jogador de 23 anos tem atuado com mais frequência como ala esquerdo e, no geral, tem se saído muito bem. No que diz respeito à eficiência, é preciso continuar assim. Nota: 2,5.

    Jogos: 44

    Minutos: 2736

    Gols: 10

    Assistências: 10

  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB, ataque: Fabio Silva

    O novo atacante chegou a Dortmund lesionado e teve que recuperar um atraso enorme. Por isso, muitas vezes só conseguiu atuar em partidas curtas. No entanto, com seu jogo cheio de energia, ele deu sinais de que pode ser um reforço. Mas, quando estava no time titular, faltou-lhe eficácia, razão pela qual ficou muito tempo sem marcar nenhum gol no campeonato. Sete assistências no total são um bom resultado, mas no próximo ano ele precisa, sem dúvida, melhorar seus números. Nota: 3,5.

    Jogos: 39

    Minutos: 1181

    Gols: 3

    Assistências: 7

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, ataque: Samuele Inacio

    “O jogador de 18 anos ‘vê coisas que outros de 30 anos não veem’”, disse Kovac sobre ele. De fato, Inácio já deu sinais de que pode se tornar um jogador especial e que ajudará a equipe na próxima temporada. O italiano atua com agilidade entre as linhas, trabalha bem na marcação e aparece em áreas perigosas. Com um pouco mais de precisão, ele já poderia ter marcado três ou quatro gols. Sem nota.

    Jogos: 7

    Minutos: 383

    Gols: 1

    Assistências: 0

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    Jogadores do BVB que não entraram em campo

    Ao todo, foram nove jogadores que, embora fizessem parte do elenco do BVB, não chegaram a entrar em campo: os goleiros reservas Alexander Meyer (47 vezes no elenco), Patrick Drewes (duas vezes) e Silas Ostrzinski (nove vezes), os zagueiros Yannik Lührs (duas vezes), Danylo Krevsun (uma vez) e Elias Benkara (três vezes), bem como os meio-campistas Julien Duranville (cinco vezes), Giovanni Reyna (uma vez) e Mussa Kaba (uma vez).

    Cole Campbell (16 minutos), Almugera Kabar (14) e Mathis Albert (2) tiveram, cada um, uma breve participação.