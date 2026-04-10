O Atlético zomba das reclamações do Barcelona e do Real Madrid sobre a arbitragem

O Atlético considera que não é digno de uma equipe com o potencial e os argumentos técnicos do Barcelona justificar a derrota da última terça-feira alegando um pênalti na jogada de “Marc Bopel”, já que, na visão dos “Roji-Blancos”, aquela jogada não passou de um incidente isolado, sem impacto real no desenrolar da partida, o que faz com que os dirigentes do Atlético não acreditem que o “Camp Nou” se apegue a detalhes tão insignificantes para apresentar uma reclamação à UEFA.

Além do elemento surpresa, prevalece um sentimento de insatisfação e grande descontentamento no “Metropolitano” em relação ao que descrevem como a “abordagem” seguida pelos dois gigantes, incluindo o arquirrival Real Madrid, por meio da pressão constante sobre os árbitros.

Os dirigentes do Atlético de Madrid acreditam que o poder midiático dos dois clubes pode influenciar os árbitros que entram em campo em muitas ocasiões já sob pressão prévia devido às campanhas na mídia, às críticas e às dúvidas sobre sua imparcialidade e sobre o sistema de arbitragem como um todo.



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