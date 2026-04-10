O Atlético de Madrid manifestou grande surpresa diante dos protestos de seus rivais Barcelona e Real Madrid contra as decisões da arbitragem.
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O Atlético zomba das reclamações do Barcelona e do Real Madrid sobre a arbitragem
Resposta silenciosa
De acordo com o jornal espanhol “Marca”, embora o técnico Diego Simeone tenha dirigido críticas a ambos os gigantes do futebol espanhol, devido ao que considera ser uma pressão exercida por ambos sobre os árbitros, o Atlético não pretende responder oficialmente ao comunicado do Barcelona divulgado na última quinta-feira.
O Barcelona havia anunciado a apresentação de uma reclamação oficial à UEFA em protesto contra uma decisão arbitral considerada contrária aos regulamentos vigentes e que afetou diretamente o andamento e o resultado de sua última partida, o que foi recebido com grande surpresa pelos dirigentes do Atlético.
Justificativa para a perda
O Atlético considera que não é digno de uma equipe com o potencial e os argumentos técnicos do Barcelona justificar a derrota da última terça-feira alegando um pênalti na jogada de “Marc Bopel”, já que, na visão dos “Roji-Blancos”, aquela jogada não passou de um incidente isolado, sem impacto real no desenrolar da partida, o que faz com que os dirigentes do Atlético não acreditem que o “Camp Nou” se apegue a detalhes tão insignificantes para apresentar uma reclamação à UEFA.
Além do elemento surpresa, prevalece um sentimento de insatisfação e grande descontentamento no “Metropolitano” em relação ao que descrevem como a “abordagem” seguida pelos dois gigantes, incluindo o arquirrival Real Madrid, por meio da pressão constante sobre os árbitros.
Os dirigentes do Atlético de Madrid acreditam que o poder midiático dos dois clubes pode influenciar os árbitros que entram em campo em muitas ocasiões já sob pressão prévia devido às campanhas na mídia, às críticas e às dúvidas sobre sua imparcialidade e sobre o sistema de arbitragem como um todo.
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Uma comparação injusta
O Atlético de Madrid faz uma distinção entre a reclamação oficial do Barcelona e o pedido formal de esclarecimentos apresentado pelos Rojiblancos à Comissão Técnica de Árbitros após a anulação do cartão vermelho a Gerard Martín, lembrando os tuítes que se seguiram aos jogos do “derby” para denunciar a “máquina midiática” de seu rival tradicional.
O pedido do Atlético surgiu na ocasião devido a uma contradição evidente, já que a comissão de arbitragem havia explicado uma situação semelhante na partida entre o Betis e o Rayo Vallecano, o que tornou a intervenção da tecnologia de vídeo para corrigir a decisão do árbitro Busquets Ferrer em campo um erro evidente. Os Rojiblancos afirmam ter aceitado as explicações (também nas redes sociais), apesar de elas terem comprovado que foram prejudicados no confronto da La Liga contra o Barcelona.
E a pergunta continua a ser feita com ironia nos corredores do Atlético, diante da convicção de que o Barcelona e o Real não estão em posição de reclamar da arbitragem, sobre qual seria a reação dos dois gigantes se fossem vítimas de uma situação semelhante à do pênalti cobrado por Julián Álvarez (que a UEFA esclareceu posteriormente que deveria ser repetido, em vez de ser considerado perdido) durante a disputa de pênaltis que levou à eliminação dos Rojiblancos da última edição da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.