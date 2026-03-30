O Atalanta recomeça com Palladino: renovação e projeto de longo prazo

Seu contrato seria, portanto, prorrogado até 2029, dois anos a mais do que o prazo acordado anteriormente. Os Percassi querem dar continuidade ao novo projeto, mas também “arrancar” Palladino da concorrência. Nos últimos dias, de fato, ganharam força os rumores de descontentamento em Roma em torno de Gasperini, após os últimos resultados insatisfatórios e a eliminação das competições europeias. Alguém em Bergamo espera por seu retorno, mas enquanto a torcida da Roma se alinha ao técnico de Grugliasco, o clube bergamasco está decidido a continuar com Palladino. Virando a página em relação ao passado e olhando apenas para o futuro, para iniciar um novo ciclo europeu. Até agora, Palladino obteve uma média de 1,77 pontos por partida desde que está no banco da Atalanta. O técnico de quase 42 anos, muito ambicioso, também entrou na lista do Napoli: seu sonho, porém, é um dia treinar na Premier League, naquela Inglaterra onde estudou a língua e o futebol nos meses que antecederam seu trabalho em Bergamo.