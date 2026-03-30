Tendo assumido o cargo no último dia 11 de novembro, após a demissão de Juric, Raffaele Palladino pode dar início a mais uma fase de sucesso em Bergamo, tendo em vista os bons resultados alcançados nestes cinco meses.
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O Atalanta recomeça com Palladino: renovação e projeto de longo prazo
A RENOVAÇÃO ESTÁ PRONTA
O Atalanta, aproveitando a pausa do campeonato, está planejando o futuro de seus principais jogadores. Daqui a três meses começam as negociações, mas as bases para o futuro são lançadas na equipe juvenil. A começar pelo técnico da equipe, Palladino, cujo contrato vence em 2027. Assumindo o lugar de Juric em 11 de novembro, ele conquistou a confiança dos Percassi, levando a equipe da 13ª para a 7ª posição na briga por uma vaga na Europa, garantindo a classificação para as oitavas de final da Champions e a semifinal da Coppa Italia. O clube acredita nele e privilegia projetos de longo prazo, por isso já teria proposto a renovação do contrato. Em suas últimas declarações, o técnico parece cada vez mais voltado para o futuro, para o trabalho a ser realizado nos próximos meses em uma Bergamo tão ambiciosa quanto ele, que continua sonhando com a Europa mais bela.
NOVO CICLO APÓS GASPERINI
Seu contrato seria, portanto, prorrogado até 2029, dois anos a mais do que o prazo acordado anteriormente. Os Percassi querem dar continuidade ao novo projeto, mas também “arrancar” Palladino da concorrência. Nos últimos dias, de fato, ganharam força os rumores de descontentamento em Roma em torno de Gasperini, após os últimos resultados insatisfatórios e a eliminação das competições europeias. Alguém em Bergamo espera por seu retorno, mas enquanto a torcida da Roma se alinha ao técnico de Grugliasco, o clube bergamasco está decidido a continuar com Palladino. Virando a página em relação ao passado e olhando apenas para o futuro, para iniciar um novo ciclo europeu. Até agora, Palladino obteve uma média de 1,77 pontos por partida desde que está no banco da Atalanta. O técnico de quase 42 anos, muito ambicioso, também entrou na lista do Napoli: seu sonho, porém, é um dia treinar na Premier League, naquela Inglaterra onde estudou a língua e o futebol nos meses que antecederam seu trabalho em Bergamo.