O Arsenal é cotado para conquistar um impressionante QUÁDRUPLO sob o comando de Mikel Arteta... com uma condição

Shearer acredita que, se a equipe de Mikel Arteta conquistar o primeiro título disponível neste fim de semana, o sonho de ganhar quatro troféus importantes — um feito nunca antes alcançado no futebol inglês — se tornará uma possibilidade realista. O Arsenal lidera atualmente a Premier League com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City, aproximando-se de seu primeiro título desde 2004. Além disso, os Gunners chegaram às quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Sporting CP, e continuam na FA Cup com um confronto nas quartas de final contra o Southampton.

Ao discutir a magnitude do momento, Shearer disse à Betfair: “Se o Arsenal ganhar a Carabao Cup, o quadruplo está seriamente em jogo. E é um grande ‘se’, porque é um jogo enorme, um jogo enorme para ambos os clubes, pois esta provavelmente é a última chance do City em termos de títulos. É um jogo enorme para ambos os clubes, mas sim, se o Arsenal vencer este, então as especulações sobre a conquista de quatro troféus se intensificarão, o que claramente nunca foi feito antes.”