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O Arsenal é cotado para conquistar um impressionante QUÁDRUPLO sob o comando de Mikel Arteta... com uma condição
A busca do Arsenal por um quadruplo sem precedentes
Shearer acredita que, se a equipe de Mikel Arteta conquistar o primeiro título disponível neste fim de semana, o sonho de ganhar quatro troféus importantes — um feito nunca antes alcançado no futebol inglês — se tornará uma possibilidade realista. O Arsenal lidera atualmente a Premier League com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City, aproximando-se de seu primeiro título desde 2004. Além disso, os Gunners chegaram às quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Sporting CP, e continuam na FA Cup com um confronto nas quartas de final contra o Southampton.
Ao discutir a magnitude do momento, Shearer disse à Betfair: “Se o Arsenal ganhar a Carabao Cup, o quadruplo está seriamente em jogo. E é um grande ‘se’, porque é um jogo enorme, um jogo enorme para ambos os clubes, pois esta provavelmente é a última chance do City em termos de títulos. É um jogo enorme para ambos os clubes, mas sim, se o Arsenal vencer este, então as especulações sobre a conquista de quatro troféus se intensificarão, o que claramente nunca foi feito antes.”
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A última chance do Manchester City de conquistar um título
A pressão é igualmente alta no lado azul de Manchester. Guardiola está desesperado para evitar mais uma temporada decepcionante, depois que sua equipe ficou limitada apenas à conquista do FA Community Shield na temporada passada, tornando este troféu uma necessidade vital. Da mesma forma, Mikel Arteta busca seu quarto título com o Arsenal e o primeiro desde o Community Shield de 2023. Com rumores circulando de que esta poderia ser a última temporada de Guardiola no Etihad, a Carabao Cup se transformou em uma batalha de alto risco para ambos os treinadores. Shearer destacou o peso das expectativas, afirmando: “Há pressão sobre os dois clubes e pressão por motivos diferentes. Fala-se que esta é a última temporada de Pep. O Man City está muito aquém do que já foi no passado em termos de defesa.”
Pontos fracos da defesa no Etihad Stadium
Um fator decisivo nesta final será a vulnerabilidade incomum do City na defesa. Shearer destacou que os atuais campeões têm carecido de sua habitual solidez, uma fraqueza exposta durante sua recente eliminação da competição europeia. O City foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, perdendo por 3 a 0 no Bernabéu antes de sofrer uma derrota por 2 a 1 em casa na partida de volta. Refletindo sobre a forma atual da equipe, ele explicou: “Eles desperdiçaram tantas oportunidades, o que ficou evidente na outra noite contra o Real Madrid.”
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Um domingo cheio de emoção em Wembley
Enquanto as equipes se preparam para entrar em campo em Wembley, espera-se que a atmosfera seja eletrizante. Shearer antecipa um "clima um pouco tenso" em uma partida que carrega um peso emocional significativo para ambas as torcidas. Ansioso pelo espetáculo, ele concluiu: "Será um jogo muito acirrado. Haverá muita emoção. Haverá um pouco de tensão na partida também, por motivos óbvios. Mas estou realmente ansioso pelo jogo. Deve ser um ótimo domingo, com o Newcastle jogando cedo e depois a final da Copa também. Então, sim, vai ser incrível.”
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