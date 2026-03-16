Os novos planos do Cruzeiro após a demissão de Tite

De acordo com apuração do GE, o nome de Filipe Luís agrada internamente, especialmente ao proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço. A avaliação é de que o jovem treinador tem perfil alinhado ao projeto esportivo do clube.

Outro fator que pesa a favor do ex-lateral é o relacionamento com alguns atletas do elenco. Filipe Luís já trabalhou com jogadores como Gerson e Matheus Cunha, o que poderia facilitar o processo de adaptação ao grupo.

Além disso, o executivo de futebol celeste, Bruno Spindel, conhece de perto o trabalho do treinador. Os dois atuaram juntos no Flamengo, tanto durante a carreira de jogador de Filipe Luís quanto no início de sua trajetória como técnico.

Apesar da preferência, a diretoria mantém cautela nas negociações, já que Filipe Luís é considerado um nome valorizado no mercado, o que pode tornar as tratativas mais complexas.