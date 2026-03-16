Os novos planos do Cruzeiro após a demissão de Tite

A saída de Tite do comando do Cruzeiro abriu uma nova etapa no planejamento do clube para a temporada. Demitido logo após o empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, o treinador deixa o cargo em meio à pressão por resultados e a um início irregular no Campeonato Brasileiro.
Nos bastidores, a diretoria celeste já trabalha para definir um substituto. O principal alvo é Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo, que está livre no mercado desde a demissão do clube carioca. As conversas devem se intensificar nas próximas horas.
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