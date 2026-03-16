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Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Os novos planos do Cruzeiro após a demissão de Tite

Diretoria intensifica contatos com ex-técnico do Flamengo, tratado como plano A para assumir o comando celeste

A saída de Tite do comando do Cruzeiro abriu uma nova etapa no planejamento do clube para a temporada. Demitido logo após o empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, o treinador deixa o cargo em meio à pressão por resultados e a um início irregular no Campeonato Brasileiro.

Nos bastidores, a diretoria celeste já trabalha para definir um substituto. O principal alvo é Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo, que está livre no mercado desde a demissão do clube carioca. As conversas devem se intensificar nas próximas horas.

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  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Filipe Luís é o favorito da diretoria

    De acordo com apuração do GE, o nome de Filipe Luís agrada internamente, especialmente ao proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço. A avaliação é de que o jovem treinador tem perfil alinhado ao projeto esportivo do clube.

    Outro fator que pesa a favor do ex-lateral é o relacionamento com alguns atletas do elenco. Filipe Luís já trabalhou com jogadores como Gerson e Matheus Cunha, o que poderia facilitar o processo de adaptação ao grupo.

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    Além disso, o executivo de futebol celeste, Bruno Spindel, conhece de perto o trabalho do treinador. Os dois atuaram juntos no Flamengo, tanto durante a carreira de jogador de Filipe Luís quanto no início de sua trajetória como técnico.

    Apesar da preferência, a diretoria mantém cautela nas negociações, já que Filipe Luís é considerado um nome valorizado no mercado, o que pode tornar as tratativas mais complexas.

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  • Clube evita comentar negociações

    Procurado pela reportagem do GE, o Cruzeiro informou que não comentará publicamente sobre possíveis treinadores enquanto não houver uma definição oficial para o cargo.

    Internamente, porém, o entendimento é que o clube precisa agir rapidamente para dar estabilidade ao elenco e reagir na temporada. A pressão aumentou após o início irregular no Brasileirão, que culminou na demissão de Tite após apenas alguns meses de trabalho.

  • Artur JorgeGetty Images

    Artur Jorge também é opção

    Sabendo das possíveis dificuldades em fechar com Filipe Luís, o Cruzeiro também adicionou Artur Jorge em sua lista de opções. Porém, a negociação com o treinador português, atualmente no Al Rayyan, do Catar, também não seriam fáceis. O ex-Botafogo tem uma multa rescisória de cerca de R$ 30 milhões e tem o desejo de seguir no Oriente Médio.

    Artur Jorge é um desejo antigo da diretoria cruzeirense. No fim do ano passado, após a saída de Leonardo Jardim, o português foi o primeiro procurado para assumir o cargo. Naquela ocasião, o treinador reiterou o desejo de cumprir seu contrato com o clube catari.

  • Athletico Paranaense v Alianza Lima - Copa CONMEBOL Libertadores 2023Getty Images Sport

    Wesley Carvalho assume interinamente

    Enquanto a diretoria define o novo treinador, quem comandará o time nos próximos dias é o interino Wesley Carvalho, integrante da comissão técnica fixa do clube.

    A missão imediata será reorganizar a equipe e buscar uma reação no Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruzeiro tenta acelerar a escolha do novo comandante para dar continuidade ao projeto esportivo da SAF.

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