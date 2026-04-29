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Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

De "novo Estêvão" a peça tática: como Sosa se reinventou no Palmeiras

R. Sosa
Palmeiras
Paraguai
Copa do Mundo

Paraguaio aproveita ausência de Vitor Roque, ganha espaço com Abel e mira sequência decisiva por vaga na Copa

Ramón Sosa terá uma noite especial nesta quarta-feira. O atacante do Palmeiras atuará praticamente em casa diante do Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo marca também um reencontro simbólico com suas origens.

Contratado por cifras elevadas, Sosa começa a justificar o investimento em sua primeira temporada completa sob o comando de Abel Ferreira. O paraguaio chegou ao clube no meio de 2025 e, agora mais adaptado ao futebol brasileiro, vive seu melhor momento com a camisa alviverde.

Com pré-temporada completa e maior entrosamento com o elenco, o atacante encontrou espaço em meio às lacunas do setor ofensivo e passou a ganhar protagonismo. O crescimento recente reforça a impressão de que pode ser peça importante ao longo da temporada.

Após marcar dois gols e ser aplaudido de pé no Allianz Parque contra a Jacuipense, Sosa chega embalado para atuar em seu país natal, cenário ideal para manter a boa fase e fortalecer sua confiança de olho em um objetivo maior: a Copa do Mundo.

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  • FBL-LIBERTADORES-JUNIOR-PALMEIRASAFP

    Assumindo protagonismo

    A ausência de Vitor Roque abriu caminho para uma mudança importante no papel de Sosa dentro da equipe.

    Com o centroavante fora por lesão e cirurgia no tornozelo, o paraguaio passou a atuar com mais liberdade por dentro, deixando de ser apenas um jogador de lado para participar mais diretamente das ações ofensivas.

    No fim da última temporada e início da atual, formando dupla com Flaco López e o próprio Vitor Roque, Sosa atuava mais aberto. Ainda assim, já mostrava eficiência: dois gols e três assistências nos primeiros dez jogos do ano.

    "Quando cheguei, jogava pelas pontas, mas atacante tem que se adaptar. Posso atuar como 9 ou segundo atacante, e isso não é um problema para mim", explicou.

    Os números comprovam a evolução. Em 25 jogos, soma cinco gols e cinco assistências, já superando o desempenho de 2025 com menos partidas.

    A mudança de função ficou evidente nos gols mais recentes, com presença mais centralizada, algo que também reflete a confiança do treinador.

    "O professor me dá muita confiança. Eu era ponta e agora jogo mais por dentro. Preciso aproveitar, porque o Palmeiras exige sempre o máximo", completou.

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  • Talleres v Boca Juniors - Liga Profesional 2023Getty Images Sport

    De volta a casa

    A partida em Assunção carrega um significado especial para o atacante.

    Nascido em Maracaná, cidade a cerca de 250 km da capital paraguaia, Sosa tem uma história marcada por origens humildes. Sua família vivia da agricultura, em uma rotina simples no interior do país.

    "Minha família trabalha na fazenda, plantando milho e mandioca. Sempre tive o sonho de ganhar meu dinheiro com o futebol", disse, ainda em 2020.

    A trajetória até o topo foi rápida. Sosa iniciou na terceira divisão paraguaia, pelo Atlético Tembatery, onde disputou 33 jogos e marcou nove gols.

    Em poucos anos, deu um salto impressionante: passou por River Plate-PAR e Olimpia antes de chegar ao futebol argentino, onde atuou por Gimnasia La Plata e Talleres.

    O desempenho o levou ao futebol inglês, no Nottingham Forest, antes de acertar com o Palmeiras em 2025 por valores milionários.

    Na apresentação, fez questão de levar o pai, Fidelino, à Academia de Futebol, um momento simbólico que marcou sua chegada ao clube.

  • Colombia v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Sonho da Copa

    A boa fase também tem reflexos diretos na seleção paraguaia.

    Com participação consistente na temporada, Sosa se consolida como um dos nomes mais produtivos do elenco: é o terceiro artilheiro do time e também figura entre os principais assistentes.

    O desempenho chega em momento decisivo, quando a disputa por vagas na Copa do Mundo se intensifica.

    Ele já integra o grupo da seleção, que conta com nomes como Gustavo Gómez e Maurício, e pode ganhar ainda mais espaço caso mantenha o nível atual.

    Para Sosa, a oportunidade de atuar no Paraguai nesta rodada da Libertadores pode ser mais do que simbólica: é a chance de consolidar sua ascensão e dar mais um passo rumo ao maior objetivo da carreira.

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