De "novo Estêvão" a peça tática: como Sosa se reinventou no Palmeiras

Ramón Sosa terá uma noite especial nesta quarta-feira. O atacante do Palmeiras atuará praticamente em casa diante do Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo marca também um reencontro simbólico com suas origens.

Contratado por cifras elevadas, Sosa começa a justificar o investimento em sua primeira temporada completa sob o comando de Abel Ferreira. O paraguaio chegou ao clube no meio de 2025 e, agora mais adaptado ao futebol brasileiro, vive seu melhor momento com a camisa alviverde.

Com pré-temporada completa e maior entrosamento com o elenco, o atacante encontrou espaço em meio às lacunas do setor ofensivo e passou a ganhar protagonismo. O crescimento recente reforça a impressão de que pode ser peça importante ao longo da temporada.

Após marcar dois gols e ser aplaudido de pé no Allianz Parque contra a Jacuipense, Sosa chega embalado para atuar em seu país natal, cenário ideal para manter a boa fase e fortalecer sua confiança de olho em um objetivo maior: a Copa do Mundo.