Neymar entra em fase chave no Santos e pode ser preservado em jogo decisivo

O jogo contra o Fluminense, neste domingo, ganha contornos importantes não só para o Santos, mas também para o futuro de Neymar na seleção.
O atacante tem até o dia 18 de maio para provar que está em condições físicas ideais, principal critério estabelecido por Ancelotti para a convocação.
O treinador italiano, inclusive, já indicou que acompanha de perto a evolução do jogador e vê o camisa 10 “no caminho certo” após a recuperação da lesão no joelho.
A sequência de jogos se torna ainda mais relevante após o episódio recente na Vila Belmiro, quando Neymar discutiu com um torcedor após o empate com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana.
Dias depois, o atacante fez uma autocrítica pública e pediu desculpas: “Peço desculpas a quem se ofendeu. Prometo que não farei mais isso. Podem falar o que for. Vou apenas jogar futebol”, escreveu.
A resposta indica uma mudança de foco: menos ruído fora de campo e total atenção ao desempenho,
justamente no momento em que cada jogo pode ser determinante para sua presença na Copa.