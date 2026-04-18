Neymar entra em fase chave no Santos e pode ser preservado em jogo decisivo

O técnico Cuca pretende utilizar Neymar nas próximas duas partidas do Santos, ambas na Vila Belmiro: contra o Fluminense, pelo Brasileirão, e diante do Coritiba, pela Copa do Brasil.

Na sequência, o elenco viaja e já engata compromissos fora de casa. Neymar deve acompanhar a delegação até a Argentina, onde o Santos encara o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.

Com campanha irregular no torneio, o confronto ganhou peso de decisão, e a tendência é que o camisa 10 esteja em campo.

Depois disso, o Santos enfrenta o Palmeiras fora de casa. Para este duelo, porém, ainda não há definição, mas existe a possibilidade de Neymar ser preservado, especialmente pelo gramado sintético.