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Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Neymar entra em fase chave no Santos e pode ser preservado em jogo decisivo

Neymar
Santos
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Camisa 10 acelera preparação de olho na Copa e tem agenda controlada em sequência decisiva

Neymar entra em um momento decisivo da temporada pelo Santos. Com um cronograma específico traçado pela comissão técnica, o atacante inicia a fase final do chamado “Plano Neymar”, focado em recuperar o melhor condicionamento físico e garantir presença na Copa do Mundo de 2026.

A ideia é clara: dosar minutos, evitar riscos e chegar ao auge no momento certo, com o objetivo de convencer Carlo Ancelotti de que pode estar 100% apto para defender a seleção brasileira.


  • Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Agenda do camisa 10

    O técnico Cuca pretende utilizar Neymar nas próximas duas partidas do Santos, ambas na Vila Belmiro: contra o Fluminense, pelo Brasileirão, e diante do Coritiba, pela Copa do Brasil.

    Na sequência, o elenco viaja e já engata compromissos fora de casa. Neymar deve acompanhar a delegação até a Argentina, onde o Santos encara o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.

    Com campanha irregular no torneio, o confronto ganhou peso de decisão, e a tendência é que o camisa 10 esteja em campo.

    Depois disso, o Santos enfrenta o Palmeiras fora de casa. Para este duelo, porém, ainda não há definição, mas existe a possibilidade de Neymar ser preservado, especialmente pelo gramado sintético.

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    Panorama do momento

    O jogo contra o Fluminense, neste domingo, ganha contornos importantes não só para o Santos, mas também para o futuro de Neymar na seleção.

    O atacante tem até o dia 18 de maio para provar que está em condições físicas ideais, principal critério estabelecido por Ancelotti para a convocação.

    O treinador italiano, inclusive, já indicou que acompanha de perto a evolução do jogador e vê o camisa 10 “no caminho certo” após a recuperação da lesão no joelho.

    A sequência de jogos se torna ainda mais relevante após o episódio recente na Vila Belmiro, quando Neymar discutiu com um torcedor após o empate com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana.

    Dias depois, o atacante fez uma autocrítica pública e pediu desculpas: “Peço desculpas a quem se ofendeu. Prometo que não farei mais isso. Podem falar o que for. Vou apenas jogar futebol”, escreveu.

    A resposta indica uma mudança de foco: menos ruído fora de campo e total atenção ao desempenho,

    justamente no momento em que cada jogo pode ser determinante para sua presença na Copa.

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