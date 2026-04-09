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Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

"Neydependência"? Aproveitamento do Santos cai pela metade sem Neymar em campo

Neymar
Santos

Ausência do camisa 10 impacta diretamente desempenho do Peixe, que vê sequência negativa crescer sem seu principal jogador

A ausência do camisa 10 voltou a mexer com o planejamento do Santos. Sem Neymar nas partidas contra Flamengo e Deportivo Cuenca, o Peixe precisou ajustar a estratégia traçada em conjunto com o estafe do jogador, e os resultados evidenciaram o impacto.

Na estreia pela Copa Sul-Americana, o Santos foi derrotado por 1 a 0, fora de casa, sem poder contar com seu principal nome. Preservado por controle de carga, Neymar segue um cronograma físico após realizar um procedimento no joelho no início da temporada.

A influência do camisa 10, no entanto, vai além da ausência pontual. Desde sua reestreia, em fevereiro de 2025, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, os números escancaram o peso do craque no desempenho da equipe.

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  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    “Neydependência”?

    Desde o retorno de Neymar, o Santos disputou 68 partidas, exatamente metade com o jogador em campo e metade sem ele. O contraste de rendimento é significativo.

    Com o camisa 10, o Peixe soma 16 vitórias, nove empates e nove derrotas, com aproveitamento de 56%. Sem ele, o cenário muda drasticamente: apenas cinco vitórias, além de 13 empates e 16 derrotas, com rendimento de 28%.

    Os números reforçam a dependência técnica do time. Além dos resultados coletivos, Neymar também contribuiu diretamente: são 14 gols marcados, três nesta temporada e 11 em 2025, além de sete assistências.

    Na Vila Belmiro, o impacto também é evidente. Com o craque, o Santos tem aproveitamento de 58,3% em casa. Sem ele, o número cai para 38,4%, com apenas duas vitórias em 13 jogos.

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  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    "Plano Neymar"

    De olho em uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar vive o momento mais decisivo do planejamento traçado com o clube.

    Durante a última Data Fifa, o atacante passou por um procedimento no joelho, o que interrompeu sua sequência de treinos. Desde então, o foco tem sido recuperar a condição ideal com trabalhos específicos de força, velocidade e resistência.

    A estratégia do Santos é clara: “encher o tanque” para suportar a maratona até a pausa para o Mundial.

    Inicialmente, o plano previa evitar três jogos em uma mesma semana. No entanto, o cenário mudou. Agora, existe a possibilidade de Neymar atuar em quatro partidas consecutivas, todas na Vila Belmiro.

    A sequência inclui confrontos contra Atlético-MG, Recoleta, Fluminense e Coritiba, entre os dias 11 e 22. A logística, sem viagens, é vista como um fator determinante para viabilizar a carga de jogos.

    O período mais crítico será entre Atlético-MG e Recoleta, com apenas três dias de intervalo. Depois, o camisa 10 terá cinco dias até o duelo seguinte e mais três antes do fechamento da sequência.

    A comissão técnica monitora a resposta física do jogador jogo a jogo, com possibilidade de controle de minutos. Exames periódicos também fazem parte do processo.

    Caso consiga atuar nos quatro compromissos, Neymar terá sua maior sequência desde agosto de 2025, quando disputou sete partidas consecutivas.

  • Brazil v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Programação até a convocação

    Após a sequência em casa, o Santos terá uma série de jogos como visitante, o que deve provocar novos ajustes no planejamento.

    A tendência inicial é que Neymar seja preservado contra o Bahia, atue diante do San Lorenzo, fique fora no sintético contra o Palmeiras e seja dúvida no confronto contra o Recoleta, no Paraguai.

    Antes da convocação final, ainda há uma sequência com Red Bull Bragantino e dois jogos diante do Coritiba.

    O último compromisso, marcado para 17 de maio, será decisivo no cronograma, já que antecede o anúncio oficial da lista para a Copa do Mundo.

    Com poucas chances no cenário atual, Neymar ainda mantém o objetivo vivo: convencer Ancelotti de que pode ser peça útil no Mundial.

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