"Neydependência"? Aproveitamento do Santos cai pela metade sem Neymar em campo

A ausência do camisa 10 voltou a mexer com o planejamento do Santos. Sem Neymar nas partidas contra Flamengo e Deportivo Cuenca, o Peixe precisou ajustar a estratégia traçada em conjunto com o estafe do jogador, e os resultados evidenciaram o impacto.
Na estreia pela Copa Sul-Americana, o Santos foi derrotado por 1 a 0, fora de casa, sem poder contar com seu principal nome. Preservado por controle de carga, Neymar segue um cronograma físico após realizar um procedimento no joelho no início da temporada.
A influência do camisa 10, no entanto, vai além da ausência pontual. Desde sua reestreia, em fevereiro de 2025, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, os números escancaram o peso do craque no desempenho da equipe.