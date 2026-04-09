"Neydependência"? Aproveitamento do Santos cai pela metade sem Neymar em campo

De olho em uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar vive o momento mais decisivo do planejamento traçado com o clube.

Durante a última Data Fifa, o atacante passou por um procedimento no joelho, o que interrompeu sua sequência de treinos. Desde então, o foco tem sido recuperar a condição ideal com trabalhos específicos de força, velocidade e resistência.

A estratégia do Santos é clara: “encher o tanque” para suportar a maratona até a pausa para o Mundial.

Inicialmente, o plano previa evitar três jogos em uma mesma semana. No entanto, o cenário mudou. Agora, existe a possibilidade de Neymar atuar em quatro partidas consecutivas, todas na Vila Belmiro.

A sequência inclui confrontos contra Atlético-MG, Recoleta, Fluminense e Coritiba, entre os dias 11 e 22. A logística, sem viagens, é vista como um fator determinante para viabilizar a carga de jogos.

O período mais crítico será entre Atlético-MG e Recoleta, com apenas três dias de intervalo. Depois, o camisa 10 terá cinco dias até o duelo seguinte e mais três antes do fechamento da sequência.

A comissão técnica monitora a resposta física do jogador jogo a jogo, com possibilidade de controle de minutos. Exames periódicos também fazem parte do processo.

Caso consiga atuar nos quatro compromissos, Neymar terá sua maior sequência desde agosto de 2025, quando disputou sete partidas consecutivas.