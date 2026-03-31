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Newcastle pode receber multa pesada por violação das regras da UEFA
A brecha do St James' Park
De acordo com uma reportagem do The Times, o Newcastle corre o risco de receber uma multa elevada depois que as contas revelaram que o clube vendeu o direito de arrendamento do St James' Park por 172 milhões de libras à PZ Newco Holdings Ltd. Essa transação ocorreu em 27 de junho do ano passado e envolve os acionistas majoritários apoiados pela Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público (PIF). O negócio gerou um lucro de 129 milhões de libras, além de 4,1 milhões de libras adicionais provenientes da venda de outra empresa coligada. Consequentemente, os Magpies registraram um lucro contábil de 133,1 milhões de libras, o que os ajudou a cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League, embora a UEFA adote uma postura muito mais rigorosa.
- AFP
Lições do Chelsea e do Aston Villa
As evidências indicam que a UEFA está disposta a aplicar pesadas penalidades às transferências internas de ativos. Tanto o Chelsea quanto o Aston Villa foram multados no ano passado por violarem as normas financeiras, com o time londrino sendo condenado a pagar 27 milhões de libras, enquanto o Aston Villa recebeu uma multa de 9,5 milhões de libras. Há agora receios reais de que o Newcastle possa ser o próximo time da Premier League a infringir essas rígidas regras de Sustentabilidade Financeira. Os dirigentes do clube teriam reconhecido que o clube tem um caminho precário pela frente, observando que podem enfrentar “um desafio” para cumprir integralmente a supervisão europeia no que diz respeito ao índice de custos do elenco.
A lógica financeira por trás dessa medida
Simon Capper, diretor financeiro, defendeu a transferência do contrato de arrendamento do estádio para uma empresa associada, apresentando-a como uma necessidade para dois projetos de infraestrutura que estão por vir. Ele explicou que a venda ajudaria o clube a “reorganizar nossos ativos imobiliários e colocá-los nas estruturas jurídicas adequadas para nos permitir avançar com nosso potencial desenvolvimento”. Abordando diretamente o enorme impulso financeiro, Capper afirmou: “Pode haver mais transações semelhantes no futuro, dependendo do que acabarmos fazendo. Mas o cálculo do lucro que teve de ser feito é, então, uma consequência dos detalhes das regras contábeis que a Premier League exige que sigamos ao realizar qualquer transação com uma empresa associada a nós. Portanto, isso gera um lucro contábil muito significativo por causa disso.”
Apesar da margem de manobra criada pela venda do estádio, Capper admitiu que essa reserva financeira não se traduzirá facilmente em um orçamento de transferências maior devido às restrições específicas da UEFA. Isso deixa a diretoria em uma posição difícil, na qual talvez ainda seja necessário se desfazer de três ou quatro talentos importantes para equilibrar as contas e evitar novas sanções.
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Preocupações com o elenco e uma temporada desastrosa
Para agravar os problemas fora de campo, o time teve uma campanha desastrosa dentro de campo. O Newcastle foi eliminado de todas as competições de copa, sendo eliminado nas semifinais da Copa da Liga e nas oitavas de final da FA Cup, ambas às mãos do Manchester City. Sua trajetória europeia também chegou ao fim nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o Barcelona infligiu uma goleada de 7 a 2 na segunda partida, após um empate na primeira partida na Inglaterra.