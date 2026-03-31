Newcastle pode receber multa pesada por violação das regras da UEFA

Simon Capper, diretor financeiro, defendeu a transferência do contrato de arrendamento do estádio para uma empresa associada, apresentando-a como uma necessidade para dois projetos de infraestrutura que estão por vir. Ele explicou que a venda ajudaria o clube a “reorganizar nossos ativos imobiliários e colocá-los nas estruturas jurídicas adequadas para nos permitir avançar com nosso potencial desenvolvimento”. Abordando diretamente o enorme impulso financeiro, Capper afirmou: “Pode haver mais transações semelhantes no futuro, dependendo do que acabarmos fazendo. Mas o cálculo do lucro que teve de ser feito é, então, uma consequência dos detalhes das regras contábeis que a Premier League exige que sigamos ao realizar qualquer transação com uma empresa associada a nós. Portanto, isso gera um lucro contábil muito significativo por causa disso.”

Apesar da margem de manobra criada pela venda do estádio, Capper admitiu que essa reserva financeira não se traduzirá facilmente em um orçamento de transferências maior devido às restrições específicas da UEFA. Isso deixa a diretoria em uma posição difícil, na qual talvez ainda seja necessário se desfazer de três ou quatro talentos importantes para equilibrar as contas e evitar novas sanções.