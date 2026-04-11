FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025

Negócio com a Argélia desperta o interesse do Al Ahly

O Gênio Vermelho planeja o futuro

O Al Ahly egípcio busca reforçar fortemente seu elenco durante a próxima janela de transferências de verão, como parte de seu plano para recuperar o domínio nacional e competir no cenário continental com o máximo de força possível.

A equipe principal de futebol do Al-Ahly enfrenta hoje, sábado, um confronto importante contra o Smouha no Estádio Internacional do Cairo, pela segunda rodada da fase final da Primeira Divisão Egípcia.

O “Gigante Vermelho” entra em campo com a ambição de conquistar a vitória e compensar o empate decepcionante que obteve na primeira rodada contra o Ceramica Cleopatra, por 1 a 1, em uma partida que não atendeu às expectativas de sua torcida.

O Al-Ahly ocupa atualmente a terceira posição na tabela do campeonato, com 40 pontos, enquanto o Smouha está em sexto lugar, com 31 pontos, o que aumenta a importância do confronto na disputa pelas posições de destaque.

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Golpe duro... Bayern de Munique perde seu craque contra o Real Madrid

Enzo Fernández apaga o fogo de Madrid... e seu agente encerra a polêmica com o Chelsea

  • Um talento argelino que chama a atenção

    Por outro lado, o nome de um jovem talento argelino ganhou destaque no radar do Al-Ahly, depois que o astro em ascensão Abdelrahman Zawi levou a seleção argelina sub-17 à classificação para a fase final da Copa Africana das Nações, após conquistar o segundo lugar no torneio da Confederação Norte-Africana, realizado recentemente na cidade de Bengasi, na Líbia.

    Zawi brilhou de forma notável na partida decisiva contra a seleção do Egito, marcando o gol da vitória de maneira espetacular, garantindo aos jovens da seleção verde a vaga para o torneio continental que será realizado no Marrocos no próximo verão.

    O jovem jogador chamou a atenção durante o torneio, tornando-se uma das principais estrelas, o que o colocou no radar de vários olheiros de grandes clubes que acompanharam a competição de perto.

    • Publicidade

  • O sonho de se tornar profissional, seguindo os passos de Saeed

    Uma fonte revelou ao site “Maroc Foot” que Zawi chamou a atenção dos olheiros do Al Ahly egípcio, que procuraram se aproximar dele após o término da partida entre Argélia e Egito, devido ao excelente desempenho que apresentou e ao único gol marcado no jogo.

    O jovem jogador demonstrou entusiasmo por viver sua primeira experiência profissional na carreira, pelo Al-Ahly, ansioso por seguir os passos do astro argelino Amir Saïoud, que começou cedo sua carreira no clube antes de ter passagens de sucesso por vários clubes árabes.

    Zawi sonha em dar um forte impulso à sua carreira no futebol. Embora atue atualmente pelo Moloudia de Makhadma, um clube das divisões inferiores da Argélia, seu recente destaque chamou a atenção de vários clubes, especialmente após o elogio que recebeu do técnico da seleção argelina, Amine Djimou.

    Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkrim?

    Paris Saint-Germain rouba o alvo do Barcelona

    Transferências gratuitas... Dupla do Real Madrid e do Barcelona lidera o time de ouro

  • Grandes ambições e um desafio continental

    O jogador falou sobre suas ambições futuras, afirmando: “Meu objetivo é brilhar na próxima edição da Copa Africana das Nações e, por que não, conquistar o título continental? Mas o mais importante é garantir a classificação para a Copa do Mundo dessa categoria, pois temos um grupo forte e coeso”.

    O sorteio do torneio colocou a seleção argelina no Grupo D, ao lado das seleções do Senegal, África do Sul e Gana, em um grupo forte que traz muitos desafios.

    Sobre o segredo de seu brilhantismo na fase de Benghazi, Zawi disse: “O que conquistei se deve ao mérito da comissão técnica e dos meus companheiros. No meu gol contra a seleção do Egito, segui à risca as instruções do técnico e, graças a Deus, contribui para a classificação para a Copa Africana das Nações”.

