Mourinho já viu o suficiente e tem uma opinião bem definida sobre Dean Huijsen e Rüdiger

Mourinho também poderia reformular profundamente o meio-campo. Nos últimos dois anos sem títulos, a ausência dos veteranos Toni Kroos e Luka Modric foi sentida em todos os aspectos.

O português estaria em busca de um meio-campista defensivo clássico que atue como um escudo para a linha defensiva e garanta equilíbrio tático e segurança.

Ao mesmo tempo, o português pede um meia criativo que assuma o comando no último terço do campo. Mourinho busca um jogador técnico capaz de romper linhas defensivas fechadas. Recentemente, chegou-se a especular sobre um retorno de Modric, de 40 anos.