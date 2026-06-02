José Mourinho vê grandes problemas na atual defesa do Real Madrid, segundo informa o Diario AS. Segundo o técnico português, apenas Antonio Rüdiger seria bom o suficiente para a equipe titular; quanto aos demais, ele não está convencido. Além de Rüdiger, Mourinho quer escalar uma nova contratação, que disputará uma vaga no time titular com Dean Huijsen, Eder Militão e Raul Asencio. Além disso, não está descartado que os três jogadores mencionados deixem o Real Madrid neste verão.
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Mourinho já viu o suficiente e tem uma opinião bem definida sobre Dean Huijsen e Rüdiger
Mourinho também não estaria totalmente satisfeito com os laterais. Após a saída da lenda do clube Dani Carvajal, o Real precisa, no mínimo, de um substituto para Trent Alexander-Arnold, embora não haja nenhuma certeza de que o ex-jogador do Liverpool venha realmente a ser escalado como titular. Além disso, caso Fran García deixe o Real, será necessário encontrar um substituto para a lateral esquerda da defesa.
Mourinho também poderia reformular profundamente o meio-campo. Nos últimos dois anos sem títulos, a ausência dos veteranos Toni Kroos e Luka Modric foi sentida em todos os aspectos.
O português estaria em busca de um meio-campista defensivo clássico que atue como um escudo para a linha defensiva e garanta equilíbrio tático e segurança.
Ao mesmo tempo, o português pede um meia criativo que assuma o comando no último terço do campo. Mourinho busca um jogador técnico capaz de romper linhas defensivas fechadas. Recentemente, chegou-se a especular sobre um retorno de Modric, de 40 anos.
Segundo consta, Mourinho — cujo retorno como técnico, aliás, só será definitivo se Florentino Pérez for reeleito presidente em 7 de junho — teria comunicado aos responsáveis que está buscando, acima de tudo, jogadores que anseiem pelo sucesso e se dediquem totalmente à equipe. Para o técnico, a mentalidade é mais importante do que um grande nome ou o status de superestrela dos jogadores. Segundo sua análise, faltou empenho e espírito de equipe nas duas últimas temporadas.