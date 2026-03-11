Massimo Moratti, ex-proprietário e presidente do Inter, fala aos microfones da Rádio Kiss Kiss. Sobre o momento dos nerazzurri, derrotados por 1 a 0 pelo Milan no último clássico de Milão: “A equipe de Chivu perdeu para o Milan, tem uma boa margem para se sair bem e levar para casa este campeonato, mas devo dizer que é preciso começar a correr. Porque vi uma queda no nível físico e, para ganhar o campeonato, será necessário melhorar o desempenho”.
Moratti revela: “Me propuseram assumir o Napoli e relançá-lo”
Moratti revela então uma curiosidade interessante sobre o passado do Napoli, em particular sobre o ano em que o clube napolitano faliu, em 2004: “Quando o clube faliu, um presidente da Série A me ligou e me propôs que assumisse o clube e o relançasse. Mas eu vi isso como uma intromissão, uma falta de respeito para com uma cidade e uma praça, que mereciam alguém que assumisse as rédeas do clube, tal como fez o presidente Aurelio De Laurentiis”.
