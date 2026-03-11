Moratti revela: “Me propuseram assumir o Napoli e relançá-lo”

Moratti revela então uma curiosidade interessante sobre o passado do Napoli, em particular sobre o ano em que o clube napolitano faliu, em 2004: “Quando o clube faliu, um presidente da Série A me ligou e me propôs que assumisse o clube e o relançasse. Mas eu vi isso como uma intromissão, uma falta de respeito para com uma cidade e uma praça, que mereciam alguém que assumisse as rédeas do clube, tal como fez o presidente Aurelio De Laurentiis”.