Montero: “Del Piero na Juventus? Ele está se preparando. Eu, o ‘vilão’? É um rótulo merecido”

Embora a temporada não tenha terminado bem para a Juventus, será que os bianconeri estão certos em apostar novamente em Spalletti no comando?

“É preciso ter paciência; nós, latinos, não temos muita paciência. No início de um campeonato, sempre se fala em projeto, mas há muita hipocrisia nisso, porque depois não há paciência para esperar.”





Quanto a Vlahovic, se dependesse de Montero, ainda haveria espaço para ele na Juventus?

“Eu apostaria nele de novo, não há muitos jogadores assim. Ele foi um dos que mais me impressionou quando comandei os dois jogos no banco da Juventus; gostei muito dele por suas habilidades no um contra um. Quanto ao Chiesa, eu apostaria nele.”





Você conhece muito bem o Yildiz. Na sua opinião, foi correto, em uma idade tão jovem, dar a ele uma camisa tão importante?

“Eu o treinei na Primavera; quando ele chegou, percebia-se logo que tinha algo diferente em termos de mentalidade, não só de técnica, mas também aqui é preciso ter paciência, porque a camisa número dez da Juventus é pesada; basta ver quem já a vestiu, como Platini ou Del Piero”.





Por falar em Del Piero, os torcedores sonham com o retorno dele ao clube. O que você acha disso?

“Seria uma ótima contratação; conhecendo-o, estou convencido de que ele está se preparando. Ele não entraria na Juve apenas por uma questão de imagem, mas para ajudar; se ele vier, será para colaborar. Quando jogava, era um perfeccionista e acredito que continue sendo assim até hoje”.





Antonio Conte, por outro lado, poderia voltar ao time da Juventus algum dia?

“Voltar à Juve é sempre possível; Antonio foi um ídolo como jogador e técnico. Não posso responder agora, porque isso seria uma falta de respeito com o Spalletti, mas Antonio Conte é considerado uma lenda da Juve. A minha geração criou um vínculo com a Juventus.”





O rótulo de “vilão” do futebol te incomodou um pouco?

“Não, vou te dizer a verdade, porque, de certa forma, eu mereci isso. Desde criança, nunca me importei com a opinião das pessoas; eu sigo meu próprio caminho.”