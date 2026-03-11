Goal.com
Milan, cuidado com Modric e Fofana contra a Lazio

Milan, quatro jogadores suspensos para Allegri contra a Lazio: Athekame, Saelemaekers, Modric e Fofana

A vitória contra o Inter no clássico não deve ser um feito isolado: essa é a ordem de Massimiliano Allegri, que está tentando preparar da melhor forma possível o desafio de domingo à noite no Olímpico contra a Roma. O primeiro passo, fundamental, será escolher o substituto de Adrien Rabiot, que será obrigado a perder o compromisso na capital por estar suspenso. 

A disputa está entre Ardon Jashari e Samuele Ricci: com o suíço, a interpretação tática da partida seria certamente mais vertical e com uma predisposição certamente mais ofensiva. O discurso é diferente com o ex-Torino em campo: equilíbrio e uma fase defensiva melhor.

  • Atenção a Modric e Fofana para o próximo jogo contra a Lazio: eles são dois dos quatro jogadores do Milan que estão sob advertência, lista que também inclui os laterais Athekame e Saelemaekers. Em caso de advertência, eles perderiam o próximo jogo contra o Torino, em San Siro. Allegri não muda de estratégia e, como já fez em Cremona, escalará a melhor formação possível sem se preocupar com os jogadores advertidos.
