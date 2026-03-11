Milan, cuidado com Modric e Fofana contra a Lazio

A vitória contra o Inter no clássico não deve ser um feito isolado: essa é a ordem de Massimiliano Allegri, que está tentando preparar da melhor forma possível o desafio de domingo à noite no Olímpico contra a Roma. O primeiro passo, fundamental, será escolher o substituto de Adrien Rabiot, que será obrigado a perder o compromisso na capital por estar suspenso.

A disputa está entre Ardon Jashari e Samuele Ricci: com o suíço, a interpretação tática da partida seria certamente mais vertical e com uma predisposição certamente mais ofensiva. O discurso é diferente com o ex-Torino em campo: equilíbrio e uma fase defensiva melhor.