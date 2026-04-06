Michael Carrick dá as boas-vindas a Lisandro Martínez e Patrick Dorgu de volta ao elenco do Manchester United

O momento desse retorno é crucial, já que o United enfrenta vários problemas de disponibilidade. Carrick não poderá contar com Harry Maguire contra o Leeds, depois que o jogador da seleção inglesa recebeu um cartão vermelho contra o Bournemouth. Além disso, Matthijs de Ligt continua ausente, devido a uma lesão nas costas que o mantém fora dos gramados desde novembro.

Além disso, Diogo Dalot e Tom Heaton permaneceram em Manchester enquanto se recuperam de uma doença. Consequentemente, o retorno de Martinez proporciona um reforço necessário para o elenco, que se prepara para as últimas sete partidas da temporada nacional com o objetivo de garantir um final de temporada forte.