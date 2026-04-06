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Michael Carrick dá as boas-vindas a Lisandro Martínez e Patrick Dorgu de volta ao elenco do Manchester United
Impulso do estágio em Dublin
O United anunciou quais jogadores viajaram para a Irlanda para um estágio de pré-temporada em clima quente nesta semana. O clube não disputa uma partida oficial desde o empate em 2 a 2 no Vitality Stadium, em 20 de março. A notícia principal é o retorno de Martinez, que ficou fora de ação por cinco partidas devido a uma lesão na panturrilha. Carrick espera que o jogador da seleção argentina possa provar que está em forma em Dublin antes da visita do Leeds ao Old Trafford, em 13 de abril. Dada a importância do zagueiro, sua presença é um grande passo rumo ao seu retorno às competições.
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Preocupações com a reorganização da defesa
O momento desse retorno é crucial, já que o United enfrenta vários problemas de disponibilidade. Carrick não poderá contar com Harry Maguire contra o Leeds, depois que o jogador da seleção inglesa recebeu um cartão vermelho contra o Bournemouth. Além disso, Matthijs de Ligt continua ausente, devido a uma lesão nas costas que o mantém fora dos gramados desde novembro.
Além disso, Diogo Dalot e Tom Heaton permaneceram em Manchester enquanto se recuperam de uma doença. Consequentemente, o retorno de Martinez proporciona um reforço necessário para o elenco, que se prepara para as últimas sete partidas da temporada nacional com o objetivo de garantir um final de temporada forte.
Chegam reforços para o ataque
Há também sinais positivos quanto à recuperação do lateral e ponta Dorgu, que ficou fora de oito partidas devido a uma lesão no tendão da coxa. O jogador da seleção dinamarquesa já voltou a treinar na grama e viajou para dar continuidade à sua recuperação. Além disso, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo foram incluídos na lista de 25 convocados. Ambos os jogadores perderam os recentes compromissos internacionais com a Eslovênia e Camarões, respectivamente, mas sua inclusão sugere que estão prontos para contribuir. Ter essas opções de ataque disponíveis será essencial, já que o técnico busca ajustar suas táticas antes da reta final decisiva.
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A jornada pela Liga dos Campeões
Ocupando a terceira posição na tabela, o United tem sete partidas pela frente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. A reta final começa contra o Leeds, 15º colocado, seguido por uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em 18 de abril. A reta final inclui confrontos cruciais em casa contra o Brentford em 27 de abril e um grande confronto com o Liverpool, quinto colocado, em 3 de maio. Os jogadores de Carrick enfrentarão então o Sunderland e o Nottingham Forest, antes de encerrar a temporada fora de casa contra o Brighton em 24 de maio.