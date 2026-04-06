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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Michael Carrick dá as boas-vindas a Lisandro Martínez e Patrick Dorgu de volta ao elenco do Manchester United

M. Carrick
L. Martinez
P. Dorgu
Manchester United
Premier League

O Manchester United recebeu um importante reforço duplo em termos de condição física, agora que a temporada da Premier League entra em sua fase final decisiva. O técnico Michael Carrick confirmou que Lisandro Martinez e Patrick Dorgu estão acelerando sua recuperação e foram incluídos na lista de convocados para um estágio de meio de temporada na Irlanda. Martinez retorna após ficar fora de cinco partidas, enquanto Dorgu ficou de fora de oito jogos.

  • Impulso do estágio em Dublin

    O United anunciou quais jogadores viajaram para a Irlanda para um estágio de pré-temporada em clima quente nesta semana. O clube não disputa uma partida oficial desde o empate em 2 a 2 no Vitality Stadium, em 20 de março. A notícia principal é o retorno de Martinez, que ficou fora de ação por cinco partidas devido a uma lesão na panturrilha. Carrick espera que o jogador da seleção argentina possa provar que está em forma em Dublin antes da visita do Leeds ao Old Trafford, em 13 de abril. Dada a importância do zagueiro, sua presença é um grande passo rumo ao seu retorno às competições.

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    Preocupações com a reorganização da defesa

    O momento desse retorno é crucial, já que o United enfrenta vários problemas de disponibilidade. Carrick não poderá contar com Harry Maguire contra o Leeds, depois que o jogador da seleção inglesa recebeu um cartão vermelho contra o Bournemouth. Além disso, Matthijs de Ligt continua ausente, devido a uma lesão nas costas que o mantém fora dos gramados desde novembro.

    Além disso, Diogo Dalot e Tom Heaton permaneceram em Manchester enquanto se recuperam de uma doença. Consequentemente, o retorno de Martinez proporciona um reforço necessário para o elenco, que se prepara para as últimas sete partidas da temporada nacional com o objetivo de garantir um final de temporada forte.

  • Chegam reforços para o ataque

    Há também sinais positivos quanto à recuperação do lateral e ponta Dorgu, que ficou fora de oito partidas devido a uma lesão no tendão da coxa. O jogador da seleção dinamarquesa já voltou a treinar na grama e viajou para dar continuidade à sua recuperação. Além disso, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo foram incluídos na lista de 25 convocados. Ambos os jogadores perderam os recentes compromissos internacionais com a Eslovênia e Camarões, respectivamente, mas sua inclusão sugere que estão prontos para contribuir. Ter essas opções de ataque disponíveis será essencial, já que o técnico busca ajustar suas táticas antes da reta final decisiva.

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    A jornada pela Liga dos Campeões

    Ocupando a terceira posição na tabela, o United tem sete partidas pela frente para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. A reta final começa contra o Leeds, 15º colocado, seguido por uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em 18 de abril. A reta final inclui confrontos cruciais em casa contra o Brentford em 27 de abril e um grande confronto com o Liverpool, quinto colocado, em 3 de maio. Os jogadores de Carrick enfrentarão então o Sunderland e o Nottingham Forest, antes de encerrar a temporada fora de casa contra o Brighton em 24 de maio.

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