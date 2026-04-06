Um gol de Politano pode ter tirado definitivamente o Milan da disputa pelo título. O Napoli venceu por 1 a 0 no Estádio Maradona contra a equipe de Massimiliano Allegri; decisivo foi o gol do ex-jogador da Inter, que entrou em campo a um quarto de hora do fim no lugar de Spinazzola e, poucos minutos depois, estava pronto na área adversária para chutar de primeira com o pé direito a bola que decidiu a partida. Com esses três pontos, a equipe de Antonio Conte ultrapassa o Milan, abrindo uma vantagem de +2 sobre os rossoneri e ficando a -7 do líder Inter, que ontem marcou cinco gols contra a Roma.
Getty Images Sport
Traduzido por
Matri após Napoli x Milan: “Alisson Santos mudou o jogo, e foi assim que Conte venceu”
A Análise da Matriz
Ao analisar a vitória do Napoli nos estúdios da DAZN, o ex-atacante Alessandro Matri comentou assim o sucesso do time: “A entrada de Alisson Santos trouxe grande entusiasmo para o resto da equipe, mas, no geral, acho que quem entrou em campo teve a atitude certa e, no fim das contas, são sempre os jogadores que fazem a diferença”. Para o Napoli, trata-se da quinta vitória consecutiva, após as conquistas contra Verona, Torino, Lecce e Cagliari, uma série de vitórias que permitiu aos azzurri recuperar o segundo lugar e que coincidiu com o retorno de alguns jogadores-chave.