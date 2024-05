Martin Zubimendi: quem é o "novo Busquets" sendo disputado por Arsenal e Barcelona?

O espanhol afirmou que não sairá de San Sebastian, mas os Gunners parecem estar determinados a lutar pela sua contratação mesmo assim

Encontrar um volante defensivo de prieira prateleira tornou-se o Santo Graal para muitos clubes de elite, com treinadores e dirigentes percebendo que um número 6 de qualidade pode ser a diferença entre glória e fracasso no futebol moderno. De Claude Makelele a Sergio Busquets e Rodri, a função evoluiu ao longo do tempo, mas não há dúvidas quanto à sua importância em equipes vencedoras.

Nesta janela o Arsenal está de volta ao mercado em busca de um primeiro volante. Declan Rice valeu cada centavo de sua transferência milionária para o Emirates, mas os Gunners realmente poderiam se beneficiar de um volante propriamente dito. Rice exibe seu melhor futebol quando pode avançar e pisar nas áreas adversárias, deixando claro que não precisa ficar restrito às funções defensivas de um time como o Arsenal. Eles precisam de alguém para controlar o meio-campo para que Rice possa ter liberdade total.

Aqui que entra Martin Zubimendi, da Real Sociedad. O jogador de 25 anos entrou no radar não apenas do Arsenal, mas também do Barcelona, que foi o primeiro clube ligado ao jogador espanhol há alguns anos. Certamente, as evidências sugerem que Zubimendi tem o potencial para chegar a um novo patamar e se tornar um dos melhores do mundo nos próximos anos.

Mas o que o torna tão cobiçado? A GOAL te explica detalhadamente...

