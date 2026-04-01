Marta fala sobre Vinícius Jr. usar a 10 da seleção e pede leveza ao atacante: "Ele sabe da responsabilidade"

A presença de Marta no amistoso entre Brasil e Croácia, realizado nesta terça-feira (31) em Orlando, nos Estados Unidos, chamou atenção não apenas pelo simbolismo, mas também pelas palavras da maior camisa 10 da história do futebol feminino sobre o atual momento da seleção.

Em entrevista à GE TV, Marta comentou o fato de Vini Jr. assumir a icônica camisa 10 da seleção brasileira masculina, um número carregado de história e expectativa.

"Ele tem esse jogo e tem que entrar leve, feliz, por ter a oportunidade de vestir essa camisa e estar com a seleção brasileira. Eu penso assim. Tem que entrar leve para fazer as coisas acontecerem naturalmente. Muita gente olha o Vini de uma maneira especial na seleção".