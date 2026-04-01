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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Marta fala sobre Vinícius Jr. usar a 10 da seleção e pede leveza ao atacante: "Ele sabe da responsabilidade"

Marta
Vinicius Junior
Brasil

Rainha do futebol brasileiro destaca peso histórico da camisa e divide responsabilidade no elenco

A presença de Marta no amistoso entre Brasil e Croácia, realizado nesta terça-feira (31) em Orlando, nos Estados Unidos, chamou atenção não apenas pelo simbolismo, mas também pelas palavras da maior camisa 10 da história do futebol feminino sobre o atual momento da seleção.

Em entrevista à GE TV, Marta comentou o fato de Vini Jr. assumir a icônica camisa 10 da seleção brasileira masculina, um número carregado de história e expectativa.

"Ele tem esse jogo e tem que entrar leve, feliz, por ter a oportunidade de vestir essa camisa e estar com a seleção brasileira. Eu penso assim. Tem que entrar leve para fazer as coisas acontecerem naturalmente. Muita gente olha o Vini de uma maneira especial na seleção".

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    O peso da camisa 10 no Brasil

    Acostumada a vestir o número mais emblemático do futebol brasileiro, Marta ressaltou o significado histórico da camisa e o impacto que isso gera sobre quem a utiliza.

    "Eu sempre usei a 10, mas especialmente na seleção tem esse peso. Todos esses jogadores que vestiram essa camisa tiveram uma história rica, foram tratados como craques. O jogador entra com esse peso de fazer e acontecer com a 10".

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    A camisa 10 da seleção brasileira carrega o legado de grandes nomes do futebol mundial, como Pelé, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, o que naturalmente eleva a cobrança sobre o atual titular.

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    Expectativa sobre Vinícius Jr.

    Marta também abordou a expectativa em torno de Vini Jr., que ainda busca repetir na seleção o protagonismo que exibe no Real Madrid, mesmo sob o comando de Carlo Ancelotti.

    "O que ele faz no Real Madrid desperta isso aqui. E queremos ver isso na Seleção. Ele tem que aproveitar o momento sem essa pressão. Seleção brasileira, por mais que tenha destaques, tem que ser um conjunto. Essa responsabilidade tem que ser dividida para todos".

    A fala reforça a ideia de que o sucesso da equipe não deve recair apenas sobre um jogador, como Vinícius, mesmo que ele carregue a camisa mais simbólica.

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    Participação especial

    Antes da bola rolar, Marta também teve papel simbólico na partida. A camisa 10 da seleção brasileira feminina participou do pré-jogo e foi responsável pelo tradicional "cara ou coroa", para decidir quem começa com a bola.

    Ícone do futebol mundial, Marta segue como referência, dentro e fora de campo, e segue na expectativa para representar a seleção em mais uma Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil, em 2027.