"No caso do primeiro cartão amarelo, Diao tem muito espaço; a advertência por SPA é automática. O contato com Wesley é um toque leve, sem grande gravidade, mas se trata de SPA e não tanto de imprudência. Também no segundo caso, o da expulsão, Diao tem muito espaço para correr e, consequentemente, mais uma vez a advertência é automática, mas o problema é a falta em si. Pelo que se vê, não há contato, as pernas nunca se tocam, Diao sente a mão na cintura, mas é de Rensch. É difícil identificar uma falta aqui. O VAR pode intervir em caso de confusão de identidades e se procede à anulação por meio de um OFR. O braço de Wesley provavelmente tocou nas costas de Diao e o VAR deve ter pensado que esse poderia ser o contato percebido por Massa. É uma interpretação, obviamente, não há imagens muito claras”.