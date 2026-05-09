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Manchester United, Juventus e Milan estão de olho no zagueiro do Elche e da Áustria
Gigantes europeus entram na disputa
A ascensão meteórica de Affengruber não passou despercebida pelas principais ligas do continente. De acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sport Germany, o zagueiro central austríaco está sendo acompanhado de perto por vários clubes de elite antes da janela de transferências do verão.
Manchester United, Juventus e AC Milan estariam acompanhando de perto o progresso do zagueiro. A eles se juntam os gigantes espanhóis Atlético de Madrid e Sevilla, tornando a disputa pela contratação do jogador de 25 anos um dos subenredos mais intrigantes do próximo mercado.
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Uma temporada de destaque na La Liga
A reputação de Affengruber disparou desde que ele chegou ao Elche como jogador sem contrato no verão de 2024. Depois de deixar o Sturm Graz ao término de seu contrato, ele provou ser uma excelente contratação para o time espanhol, ajudando-o a garantir o acesso antes de se estabelecer como um talento de primeira linha.
Nesta temporada, o zagueiro tem sido praticamente titular constante, disputando 36 partidas entre a La Liga e a Copa del Rey. Suas contribuições não se limitaram apenas à defesa; ele marcou um gol e deu duas assistências, perdendo apenas duas partidas do campeonato devido a suspensões disciplinares.
Reconhecimento internacional e sonhos de Copa do Mundo
O bom desempenho do zagueiro no campeonato nacional culminou recentemente em sua primeira convocação para a seleção austríaca. Affengruber estreou pela seleção em um amistoso contra Gana, integrando a lista de convocados para a próxima Copa do Mundo.
Com o grande evento mundial se aproximando, o jogador e seus representantes estariam cientes de que uma transferência para um clube de maior porte poderia ser necessária para consolidar sua vaga na seleção nacional. Atualmente sob contrato até 2027, o zagueiro estaria planejando uma saída neste verão para aproveitar sua crescente reputação.
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Elche deve receber uma grande quantia inesperada
Embora o Elche relute em perder seu líder defensivo, o clube está em posição de obter um lucro significativo com um jogador que não custou nada em termos de taxa de transferência. Seu valor de mercado foi estimado recentemente em cerca de 9 milhões de euros, valor que provavelmente aumentará se houver uma disputa acirrada por ele.
Os Franjiverdes estão “esfregando as mãos” diante da perspectiva de uma venda lucrativa que representaria um negócio histórico para o clube. Com alguns dos clubes mais prestigiados do mundo de olho nele, Affengruber parece destinado a uma transferência de grande repercussão que levará sua carreira a um novo patamar.