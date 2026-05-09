A ascensão meteórica de Affengruber não passou despercebida pelas principais ligas do continente. De acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sport Germany, o zagueiro central austríaco está sendo acompanhado de perto por vários clubes de elite antes da janela de transferências do verão.

Manchester United, Juventus e AC Milan estariam acompanhando de perto o progresso do zagueiro. A eles se juntam os gigantes espanhóis Atlético de Madrid e Sevilla, tornando a disputa pela contratação do jogador de 25 anos um dos subenredos mais intrigantes do próximo mercado.